AGR Biogás inaugura en La Calahorra la primera planta de biometano conectada a red en Andalucía

El funcionamiento de esta infraestructura marcará el futuro de más de 70 iniciativas similares en Andalucía. Si demuestra que puede operar sin olores, sin molestias y con una adecuada integración territorial, el resto de proyectos tendrá un camino más despejado para lograr aceptación social y avanzar en sus trámites administrativos.

El director general de AGR, David Piñero, aseguró en declaraciones a Onda Cero Granada que todos los procesos serán herméticos para evitar emisiones de olor. Además, detalló que el tráfico asociado será de 18 camiones al día, la mayoría sin atravesar zonas habitadas.

Los residuos del entorno se convertirán en energía en la planta de biometano de La Calahorra

La instalación procesará 104.000 toneladas de residuos agrícolas y ganaderos procedentes de 44 granjas —principalmente avícolas— y de diversas almazaras del entorno. Entre los materiales destacan gallinaza, purín porcino, alperujo, lactosuero y otros restos orgánicos de la agroindustria, todos ellos generados en un radio cercano a la planta.

Estos subproductos se transformarán en energía renovable y en fertilizantes, un proceso que, según la empresa, permitirá evitar la emisión de 23.000 toneladas de CO₂ al año y ayudará a la ganadería local a gestionar mejor sus residuos.

El sector agrario respalda la planta de biometano

El secretario general de UPA Federal, Cristóbal Cano, valoró positivamente la puesta en marcha del proyecto y destacó que contribuirá a mejorar la rentabilidad de las explotaciones locales al ofrecer una solución estable, sostenible y económica para el tratamiento de sus residuos.

Una planta de biometano bajo lupa por su impacto territorial

Según AGR Biogás, la inauguración de esta planta de biometano, "ha contado con el apoyo de agricultores y ganaderos de la comarca a los que este proyecto ofrece una solución medioambiental para su actividad y el territorio". Convierte así a La Calahorra en un punto de referencia para el desarrollo de energías renovables en Andalucía y coloca el foco en el futuro de un sector en plena expansión.