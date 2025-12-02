Gilauto presenta el nuevo Volkswagen T-Roc en un evento que celebra “la evolución de un éxito”

Durante la presentación, Cristina Gil, gerente de Volkswagen Gilauto, subrayó que este lanzamiento representa “la evolución de un éxito”. Desde su debut en 2017, el T-Roc se ha consolidado como uno de los modelos más emblemáticos de la marca, y ahora llega con mejoras en tecnología, eficiencia y confort.

“Hoy celebramos mucho más que la presentación de un nuevo modelo: celebramos la evolución de un éxito”, afirmó Cristina Gil. La directiva recordó además que Gilauto lleva casi 50 años acompañando a los conductores granadinos con vehículos fiables, emocionantes y sostenibles.

Diseño, motorizaciones y tecnología del nuevo Volkswagen T-Roc

El evento permitió a los asistentes conocer a fondo la nueva generación del T-Roc a través de cuatro bloques de contenido: evolución del modelo, diseño, motorizaciones y tecnología. Entre las novedades más destacadas se encuentran:

Todas las motorizaciones con etiqueta medioambiental ECO, gracias al motor 1.5 eTSI evo2 de 115 y 150 CV con sistema semihíbrido de 48V.

Próxima llegada de una versión híbrida no enchufable.

Mayor espacio interior y acabados de gran calidad.

Sistema Park Assist Pro, que permitió al T-Roc aparcar de forma autónoma ante los ojos del público.

El evento combinó demostraciones técnicas con música en directo, photocall y acreditación personalizada, ofreciendo una experiencia completa a los asistentes.

Gilauto refuerza su compromiso con innovación y sostenibilidad

Con esta presentación, Volkswagen Gilauto reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en la experiencia de cliente. La velada finalizó con un cóctel y un detalle muy roquero: gafas de sol personalizadas del Volkswagen T-Roc.

El nuevo T-Roc se perfila así como un referente dentro de los SUV compactos, combinando diseño moderno, tecnología avanzada y motorizaciones más eficientes, manteniendo su posición como uno de los modelos estrella de Volkswagen.