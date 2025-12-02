renueva su icónico SUV en Granada

Gilauto presenta el nuevo Volkswagen T-Roc en un evento que celebra “la evolución de un éxito”

La presentación reunió a más de 120 asistentes en una velada que combinó música en directo, demostraciones técnicas y un mensaje claro: el T-Roc sigue siendo un pilar fundamental de la marca.

Redacción

Granada |

Durante la presentación, Cristina Gil, gerente de Volkswagen Gilauto, subrayó que este lanzamiento representa “la evolución de un éxito”. Desde su debut en 2017, el T-Roc se ha consolidado como uno de los modelos más emblemáticos de la marca, y ahora llega con mejoras en tecnología, eficiencia y confort.

“Hoy celebramos mucho más que la presentación de un nuevo modelo: celebramos la evolución de un éxito”, afirmó Cristina Gil. La directiva recordó además que Gilauto lleva casi 50 años acompañando a los conductores granadinos con vehículos fiables, emocionantes y sostenibles.

Diseño, motorizaciones y tecnología del nuevo Volkswagen T-Roc

El evento permitió a los asistentes conocer a fondo la nueva generación del T-Roc a través de cuatro bloques de contenido: evolución del modelo, diseño, motorizaciones y tecnología. Entre las novedades más destacadas se encuentran:

  • Todas las motorizaciones con etiqueta medioambiental ECO, gracias al motor 1.5 eTSI evo2 de 115 y 150 CV con sistema semihíbrido de 48V.
  • Próxima llegada de una versión híbrida no enchufable.
  • Mayor espacio interior y acabados de gran calidad.
  • Sistema Park Assist Pro, que permitió al T-Roc aparcar de forma autónoma ante los ojos del público.

El evento combinó demostraciones técnicas con música en directo, photocall y acreditación personalizada, ofreciendo una experiencia completa a los asistentes.

Gilauto refuerza su compromiso con innovación y sostenibilidad

Con esta presentación, Volkswagen Gilauto reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en la experiencia de cliente. La velada finalizó con un cóctel y un detalle muy roquero: gafas de sol personalizadas del Volkswagen T-Roc.

El nuevo T-Roc se perfila así como un referente dentro de los SUV compactos, combinando diseño moderno, tecnología avanzada y motorizaciones más eficientes, manteniendo su posición como uno de los modelos estrella de Volkswagen.

