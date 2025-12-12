Estos son los cambios en el organigrama del equipo de gobierno

Dimite la primera teniente de alcalde de Cogollos de Guadix, Jessica Hidalgo, por “motivos personales”

Fuentes municipales indican que su cargo lo asumirá Andrés Cáceres Cuerva, número 5 del equipo popular, quien también podría aspirar a la alcaldía del municipio.

