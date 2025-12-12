Estos son los cambios en el organigrama del equipo de gobierno

Dimite la primera teniente de alcalde de Cogollos de Guadix, Jessica Hidalgo, por “motivos personales”

Fuentes municipales indican que su cargo lo asumirá Andrés Cáceres Cuerva, número 5 del equipo popular, quien también podría aspirar a la alcaldía del municipio.

Redacción

Granada |

Jessica Hidalgo, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cogollos de Guadix, ha comunicado su dimisión alegando “motivos personales”. La renuncia se ha hecho oficial en las últimas horas y ha generado movimientos dentro del equipo de gobierno local.

Según fuentes municipales consultadas por Onda Cero Granada, el puesto de Hidalgo será ocupado por Andrés Cáceres Cuerva, hasta ahora número 5 del Partido Popular en el municipio. Cáceres Cuerva no solo asumiría la tenencia de alcaldía, sino que también, según las mismas fuentes, se perfila como posible sucesor de Eduardo Martos al frente del Ayuntamiento de Cogollos de Guadix.

