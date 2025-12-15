El cambio del recorrido de la Cabalgata 2025 provoca que vecinos y comerciantes del Boquerón convoquen una manifestación

El nuevo diseño de la Cabalgata de Reyes Magos 2025 contempla la eliminación de la calle San Juan de Dios del itinerario tradicional. A partir de este año, el desfile partirá desde la avenida de la Constitución, manteniendo su salida en el entorno del barrio, aunque con una reorganización del trazado.

El cambio responde a motivos de seguridad, según las valoraciones realizadas por el Ayuntamiento, Protección Civil y la Policía Local, que consideran que el crecimiento del evento hace que San Juan de Dios no reúna las condiciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad del público y de los participantes.

Carteles en el Boquerón y convocatoria de protesta

Tras conocerse la modificación del recorrido, han aparecido carteles en el barrio del Boquerón, colocados en algunos comercios, en los que se expresa el descontento de vecinos y comerciantes y se informa de la convocatoria de una manifestación el próximo 20 de diciembre.

La protesta tiene como objetivo mostrar el rechazo a la eliminación del recorrido por la calle San Juan de Dios, una vía histórica en el paso de la cabalgata.

La Asociación de Vecinos del barrio se desvincula de la manifestación

La Asociación de Vecinos Centro Boquerón San Juan de Dios ha emitido un comunicado en el que se desvincula de los carteles aparecidos y de la manifestación convocada, aclarando que han tenido conocimiento de esta iniciativa únicamente a través de los carteles colocados en algunos comercios.

Desde la asociación señalan que, aunque les hubiera gustado que la cabalgata continuara saliendo desde Gran Capitán, comprenden la decisión adoptada por las autoridades debido a las dimensiones que ha alcanzado el evento y a los criterios de seguridad establecidos por los organismos competentes.

La entidad vecinal destaca que, pese al cambio, "la Cabalgata de Reyes Magos 2025 seguirá saliendo desde el barrio", ya que aseguran que avenida de la Constitución y Gran Vía forman parte del Boquerón, manteniendo así el vínculo histórico de la cabalgata con esta zona de la ciudad.