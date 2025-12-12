Detenido la expareja de la mujer ingresada en estado grave tras una paliza en Motril

La expareja de la mujer de 38 años que continúa ingresada en un hospital de Granada tras sufrir una grave agresión en Motril ha sido detenida este viernes, según han confirmado fuentes policiales. El arrestado es un hombre del que no han trascendido más datos y cuya presunta implicación en los hechos está siendo investigada.

La Policía Nacional mantiene abiertas diversas diligencias y prevé tomar nuevas declaraciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la relación del detenido con la agresión. Según las mismas fuentes, a mediados de septiembre la pareja cruzó denuncias por presunta violencia doméstica, lo que derivó en una orden de alejamiento que afectaba a la mujer.

La agresión que ha dejado a la víctima en estado grave tuvo lugar el pasado fin de semana, apenas un día después de que, al parecer, ambos hubieran retomado la relación. Como consecuencia de los golpes, la mujer continúa hospitalizada.

En un primer momento, la víctima explicó que sus heridas procedían de una caída accidental. Sin embargo, finalmente declaró que habían sido causadas por su expareja, lo que activó la investigación policial que ha desembocado en la detención practicada este viernes.