Los médicos de Granada secundan la huelga nacional sanitaria contra la reforma del Estatuto Marco

Los médicos de Granada se han sumado este martes a la huelga nacional sanitaria en rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. La convocatoria, impulsada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y respaldada por el Colegio de Médicos de Granada, se extenderá también a los días 10, 11 y 12 de esta semana.

El colectivo denuncia que el documento no reconoce la singularidad de la profesión médica, equiparándolos al resto del personal sanitario pese a su mayor responsabilidad y carga asistencial. Señalan especialmente el régimen de guardias, que —afirman— mantiene jornadas excesivas, dificulta la conciliación familiar y sigue sin computarse como horas cotizadas, lo que, según advierten, perpetúa la precariedad y alimenta la fuga de profesionales.

El presidente del Sindicato Médico de Granada, Rafael Franco, ha afirmado que las primeras movilizaciones han contado con el respaldo del 70% de los facultativos hospitalarios y del 40% de los médicos de Atención Primaria. Por su parte, la Consejería de Salud cifra el seguimiento en la provincia de Granada en un 32,16%, un porcentaje provisional que podría aumentar a lo largo del día.

Nuevas concentraciones durante la semana

Las protestas continuarán en distintos puntos de la provincia:

Miércoles 10: concentraciones de 11:00 a 11:30 en el Hospital de Traumatología y en el Centro de Salud de Casería de Montijo.

Jueves 11: convocatoria frente a la Subdelegación del Gobierno.

Viernes 12: movilización en la costa, en el Hospital de Santa Ana de Motril.

Con estas acciones, los facultativos pretenden visibilizar lo que consideran un grave retroceso para el sistema sanitario público, al tiempo que anuncian que mantendrán las protestas hasta que el Ministerio atienda sus reivindicaciones.

Esto ocurre en un momento tenso para el sistema sanitario en el que la gripe se ha adelantado y prolifera con agresividad. Así nos lo advirtió Ignacio Molina, catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada.