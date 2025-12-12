registrado a las 22:33 horas de este jueves

Un terremoto de magnitud 2,5 sacude Dílar y se deja sentir en una veintena de municipios

Ha sido percibido en Granada capital y en numerosos municipios del área metropolitana, sin que se hayan producido daños personales ni materiales, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró a última hora de este jueves, 11 de diciembre, un terremoto de magnitud 2,5 con epicentro en la localidad granadina de Dílar. El movimiento sísmico, localizado a cero kilómetros de profundidad, se produjo exactamente a las 22:33 horas y fue percibido por vecinos de numerosos municipios del entorno metropolitano.

La superficialidad del seísmo favoreció su sensación entre la población, especialmente en puntos como Granada capital, Ogíjares, Alhendín, Las Gabias, Monachil, Otura, Churriana y Cenes de la Vega, entre otros. En Ogíjares, según apuntó la Policía Local de Granada, el temblor llegó acompañado de un fuerte ruido que sorprendió a los residentes.

Pese a la amplia zona en la que fue notado, no constan daños personales ni materiales asociados al sismo, tal y como confirmaron las fuentes consultadas y la información publicada por el IGN.

