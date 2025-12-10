Hallada una necrópolis ibérica del siglo VI a.C. durante los trabajos previos de la planta solar Caparacena de 150 MW

Los estudios previos al inicio de operaciones de la planta solar de 150 MW Caparacena, ubicada en la comarca de Alhama de Granada, han permitido documentar un yacimiento excepcional: una necrópolis ibérica del siglo VI antes de Cristo que incluye urnas cerámicas funerarias y diversos ajuares.

Según informó la compañía Plenitude, promotora del proyecto, estos trabajos han contribuido a la protección y puesta en valor del patrimonio cultural de Andalucía, preservando piezas de alto interés histórico.

El hallazgo fue presentado este martes en un acto que contó con la participación del delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria, Energía y Minas de la Junta en Granada, Gumersindo Fernández; la directora general de Plenitude en España, Mariangiola Mollicone; y el catedrático de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, Andrés María Adroher.

Nuevas evidencias: urnas, ajuares y vínculos fenicios

Los trabajos arqueológicos permitieron identificar diez fosas de enterramiento datadas entre los siglos VII y VI a.C., así como fragmentos de ánforas fenicias y elementos decorativos de oro que podrían vincularse con la cultura tartésica.

Hallan una necrópolis del siglo VI a. C. durante las obras de una planta solar en Granada | Agencia EFE

Estas piezas demuestran la influencia de las comunidades fenicias asentadas en la costa andaluza y reflejan un periodo de transición entre rituales de inhumación y cremación de los cuerpos, tal y como explicó Adroher.

Caparacena: una infraestructura clave para la expansión renovable

La planta está compuesta por tres parques fotovoltaicos de 50 MW, con más de 274.000 módulos bifaciales y una capacidad total instalada de 150 MWp, capaz de generar en torno a 320 GWh anuales.

Con su puesta en marcha, Plenitude —filial de la multinacional energética italiana Eni— alcanza 1,5 GW de capacidad instalada en España. El proyecto ocupa 264 hectáreas, siendo uno de los más relevantes del portafolio de la compañía en el país.

Mollicone destacó que la planta “refuerza nuestro compromiso con Andalucía” y subrayó que el descubrimiento arqueológico establece un vínculo entre el desarrollo renovable y la memoria histórica del territorio.