Granada recibirá en abril el Tour del talento 2026 de la Fundación Princesa de Girona

Granada será en 2026 una de las cinco ciudades anfitrionas del Tour del Talento, una iniciativa que busca movilizar a miles de jóvenes de entre 16 y 35 años a través de talent sessions, ferias de empleo, conferencias, actuaciones culturales, talleres deportivos y espacios de conexión entre empresas y jóvenes.

El Princesa de Girona CongresFest será el acto central del Tour, con conferencias, mesas redondas, actividades formativas y actuaciones musicales. En ediciones recientes, los Reyes han participado en este evento, reforzando su relevancia institucional.

El Ayuntamiento de Granada presentó la candidatura seleccionada por la Fundación Princesa de Girona, lo que permitirá que la ciudad acoja también la proclamación del Premio de Arte 2026, un galardón que reconoce la creatividad y la cultura como motores de transformación social.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, celebró la designación como “una excelente noticia para una ciudad que sabe que la cultura y el talento joven son la base del futuro”. La regidora destacó que Granada demostrará que es un lugar donde los jóvenes pueden formarse, inspirarse, emprender y encontrar oportunidades reales.

"Un evento clave en la estrategia cultural hacia 2031"

La alcaldesa destacó que el protagonismo del Premio Arte en Granada “no es casual”, ya que la ciudad reúne una de las mayores densidades culturales del país, un ecosistema universitario vibrante y un tejido creativo en expansión. El evento permitirá mostrar el potencial artístico local y atraer proyectos que generen nuevas oportunidades para la juventud.

La llegada del Tour del Talento 2026 se produce en un momento estratégico para Granada, inmersa en el refuerzo de su posicionamiento como referente cultural y creativo en el camino hacia su aspiración de ser Capital Europea de la Cultura 2031. Todas las instituciones, entidades, asociaciones y colectivos han mostrado su apoyo a esta designación.

La organización del evento contará con la colaboración del Ayuntamiento, la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía, la Diputación, la Cámara de Comercio, la Confederación Granadina de Empresarios, asociaciones juveniles y culturales, clubes deportivos y el Patronato de la Alhambra y el Generalife, entre otras entidades.