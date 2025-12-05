El Hotel Hospes Palacio de los Patos obtiene la categoría Gran Lujo y se consolida como referente en Granada

El Hospes Palacio de los Patos celebra la obtención de la prestigiosa clasificación “Hotel 5★ Gran Lujo”, una categoría reservada únicamente para aquellos alojamientos capaces de ofrecer niveles superiores de confort, personalización, servicio y experiencia.

Este reconocimiento supone no solo alcanzar la máxima categoría en hotelería, sino también reafirmar el compromiso del establecimiento con una propuesta integral donde confluyen arquitectura histórica, diseño contemporáneo, gastronomía de alto nivel, bienestar, y una atención al detalle que responde a los estándares más exigentes del mercado premium.

Renovación integral y diseño de autor: clave del nuevo Hotel 5 Estrellas Gran Lujo

La distinción llega tras un ambicioso proyecto de renovación liderado por los prestigiosos estudios de interiorismo de Bárbara Chapartegui y Álex Briones, responsables de transformar tanto el Edificio Palacio como el Edificio Alabastro.

Los espacios resultantes —salones, zonas comunes, habitaciones y suites— proyectan una estética moderna, refinada y atemporal, respetando la identidad histórica del inmueble mientras incorporan un diseño de autor que conecta con un público internacional y exigente.

Además, la experiencia se completa con servicios exclusivos que refuerzan su posicionamiento como Hotel 5 Estrellas Gran Lujo:

Carta de almohadas

Servicio de mayordomía

Atención altamente personalizada

Amenities premium

Prestaciones que superan las expectativas habituales incluso dentro de la hotelería de cinco estrellas

Un impulso para Granada como destino de lujo

La obtención de esta categoría sitúa al Hospes Palacio de los Patos como un elemento clave en el fortalecimiento de Granada como destino premium para viajeros de ocio, turismo de alta gama, eventos exclusivos y escapadas de lujo.

Según destaca Manuel Olivares, CEO de Hospes Hotels: