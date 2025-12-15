El barrio del Boquerón-San Juan de Dios se convertirá en el Barrio de las Artes y las Letras

El barrio del Boquerón-San Juan de Dios dará un paso decisivo hacia su consolidación como espacio cultural a partir del próximo miércoles 17 de diciembre, fecha en la que se inaugurará oficialmente el Barrio de las Artes y las Letras de Granada. Se trata de una iniciativa impulsada por la Asociación de Vecinos del barrio y financiada por el ayuntamiento de Granada como contribución directa a la candidatura Granada Cultural 2031, con el objetivo de convertir esta zona en un referente cultural para la ciudad.

Un proyecto vecinal para poner en valor la historia cultural de Granada

El proyecto contempla la instalación de siete placas conmemorativas dedicadas a escritores, músicos y artistas plásticos que han sido fundamentales en la historia cultural de Granada. Estas placas ya se han colocado en distintas calles del barrio, como San Juan de Dios o la plaza del Boquerón integrándose en las fachadas y en el paisaje urbano.

Desde la Asociación de Vecinos subrayan que uno de sus principales objetivos es acercar la cultura a la ciudadanía y dar a conocer a personajes sin los cuales "Granada no sería lo que es hoy".

Siete figuras clave en las placas de esta primera edición

En esta primera fase, las placas están dedicadas a Federico García Lorca, Luis Rosales, Manuel de Falla, José Guerrero, Manuel Ángeles Ortiz, Hermenegildo Lanz y Rodríguez Acosta, todos ellos referentes de la historia cultural y artística granadina.

La iniciativa tendrá continuidad en los próximos años, cuando se seguirán instalando nuevas placas para recordar a otros personajes, hombres y mujeres, que han contribuido de forma decisiva a la identidad cultural de la ciudad.