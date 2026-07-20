'SuperDani Blues' el concierto solidario en el Teatro Isabel la Católica este domingo 26 de julio.

La iniciativa ha sido presentada esta mañana por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, junto a miembros de la banda y el padre de Dani, Alberto Fernández.

Las entradas tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse en Redentradas, o colaborar con las entradas de fila cero, para aquellos que deseen colaborar pero no puedan asistir al concierto.

'Zamo', el padre de Dani, ha expresado su agradecimiento por el apoyo que ha recibido, ya que gracias a ese compromiso colectivo, se han impulsado decenas de iniciativas solidarias que han permitido recaudar más de 100.000 euros destinados íntegramente a la investigación, y poner en marcha una línea de investigación pionera liderada por el equipo del Dr. Pablo Ranea en la Universidad de Granada. Además, ha adelantado que, tras el verano, verá la luz la Asociación SuperDani, creada para seguir impulsando la investigación y acompañar a familias que conviven con enfermedades ultrarraras, y anunció la próxima publicación del libro SuperDani, una herramienta de apoyo para otras familias que puedan enfrentarse a una realidad similar.

Saavedra también ha recalcado que para el Ayuntamiento de Granada es un orgullo poder colaborar con una iniciativa como SuperDani Blues: “Granada ha demostrado durante estos meses que es una ciudad comprometida, capaz de unirse cuando una familia necesita apoyo y cuando la investigación necesita el impulso de toda la sociedad”.