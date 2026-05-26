Queda desierta la subasta del Centro de Menores de San Miguel Alto tras no recibir ninguna oferta

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La Junta de Andalucía ha declarado desierta la subasta del antiguo Centro de Menores Infractores (CIMI) de San Miguel Alto, en Granada, después de que no se presentara ninguna oferta ni en la primera ni en la segunda convocatoria.

La subasta del antiguo Centro de Menores de San Miguel Alto ha concluido sin compradores. La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, ha declarado desierto el proceso de enajenación del inmueble tras constatar que no se presentó ninguna oferta durante las dos fases previstas del procedimiento.

Así consta en el acta de la Mesa de Contratación publicada por la administración autonómica, en la que se recoge expresamente que “no se han presentado ofertas en primera ni en segunda subasta”, lo que obliga a dejar sin efecto la venta del denominado Lote número 5, ubicado en la calle Ermita, número 15, en el entorno de San Miguel Alto, uno de los enclaves más sensibles del Albaicín granadino.

La licitación fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 31 de marzo y contemplaba la venta de una finca de 1.660 metros cuadrados. Según la descripción oficial, el complejo cuenta con un edificio principal y dos construcciones auxiliares que suman un total de 958 metros cuadrados construidos.

Actualmente, la parcela está catalogada como equipamiento comunitario SIPS-religioso, aunque se encuentra en proceso de modificación dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Albaicín, que plantea un cambio de uso hacia el sector terciario, concretamente para fines hoteleros.

¿Por qué no ha recibido ofertas el antiguo CIMI de San Miguel Alto?

Aunque la Junta no ha detallado las razones de la falta de interés empresarial, el elevado precio de salida y la controversia urbanística podrían haber influido. Las condiciones económicas fijaban un importe inicial de 2,5 millones de euros para la primera subasta, mientras que la segunda rebajaba el precio hasta 1,8 millones de euros. Además, los interesados debían presentar una fianza previa de 126.203 euros.

El edificio, construido en 1970, tiene un valor catastral significativamente inferior al precio de salida: en 2024, el suelo estaba tasado en 8.918 euros y la construcción en 154.043 euros, alcanzando un valor total de 162.962 euros. La Junta de Andalucía es propietaria del 100% de la finca.

Polémica política y rechazo vecinal al futuro hotelero del antiguo centro de menores

La posibilidad de convertir el Centro de Menores de San Miguel Alto en un hotel ha provocado un fuerte rechazo entre partidos políticos y colectivos ciudadanos, que consideran que esta operación podría agravar la presión turística sobre el Albaicín.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada pidió públicamente la paralización de la venta y propuso que el inmueble se destinara a usos culturales y vecinales. En la misma línea se posicionaron Izquierda Unida y Por Andalucía, que denunciaron un posible “nuevo pelotazo hotelero” en un barrio que consideran “ya fuertemente tensionado”.

¿Qué alternativas plantean los partidos y colectivos sociales para el edificio?

Las propuestas pasan principalmente por convertir el espacio en un equipamiento público para el barrio. Desde la oposición y asociaciones ciudadanas se reclama que el antiguo centro de menores pueda acoger actividades culturales, sociales o comunitarias que respondan a las necesidades del Albaicín.

Podemos incluso presentó un recurso de alzada contra el proceso. Su portavoz en Granada, Salvador Soler, criticó duramente la operación al considerar que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas”.

Por su parte, la plataforma vecinal Albayzín Habitable movilizó a cerca de 300 personas en una concentración de protesta, difundió un manifiesto y promovió una mesa política para debatir el impacto del proyecto.

¿Qué pasará ahora con el Centro de Menores de San Miguel Alto?

Tras quedar desierta la subasta, el futuro del inmueble queda nuevamente en el aire. La Junta deberá decidir si vuelve a sacar a la venta el edificio con nuevas condiciones económicas, replantea su estrategia urbanística o atiende las demandas sociales para darle un uso público.

Por el momento, el fracaso de la subasta supone un freno temporal al posible cambio de uso hotelero del antiguo Centro de Menores de San Miguel Alto, un espacio cuya transformación sigue siendo uno de los asuntos urbanísticos más controvertidos en Granada.