Desmantelan tres puntos de cultivo de marihuana en Cúllar Vega y Las Gabias con más de 1.100 plantas

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al cultivo ilegal de marihuana en el área metropolitana de Granada tras desmantelar tres puntos de producción en las localidades de Cúllar Vega y Las Gabias.

La actuación se ha desarrollado este pasado martes dentro de la operación antidroga “EBGB Adelfa”, centrada no solo en la desarticulación de plantaciones de cannabis, sino también en la detección de enganches ilegales a la red eléctrica.

¿Cómo se descubrieron las plantaciones de marihuana en Cúllar Vega y Las Gabias?

La investigación fue llevada a cabo por el equipo EBIO de Las Gabias tras recibir múltiples avisos de vecinos y comprobar los agentes un fuerte olor a marihuana procedente de varias viviendas en ambos municipios.

A partir de ahí, se organizó un operativo que culminó con la entrada y registro en seis domicilios, de los cuales tres resultaron positivos: dos en Cúllar Vega y uno en Las Gabias.

En todos los casos detectados se hallaron cultivos de marihuana y conexiones ilegales al suministro eléctrico.

Más de 1.100 plantas intervenidas en el operativo

Durante la intervención, los agentes se incautaron de un total de 1.124 plantas de Cannabis sativa en diferentes estados de floración, lo que evidencia la dimensión de la actividad ilícita.

El operativo contó con el apoyo de la Compañía de Armilla de la Guardia Civil en labores de seguridad ciudadana, así como con técnicos de la empresa eléctrica Endesa, encargados de localizar y verificar los enganches fraudulentos a la red.

Como resultado de la operación, tres personas que residían en los inmuebles registrados han sido investigadas por su presunta implicación en un delito de cultivo y elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

En los próximos días, los detenidos pasarán a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe, mientras la Guardia Civil continúa con la instrucción de las diligencias.