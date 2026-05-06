Torres llama a la calma en Canarias ante el crucero con hantavirus y comprende la inquietud

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que comprende la “inquietud y nerviosismo” en Canarias ante la posibilidad de que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegue a un puerto del archipiélago. No obstante, ha hecho un llamamiento a la calma respaldándose en el criterio de expertos sanitarios.

Torres, que ha participado en Granada en un congreso sobre paz y memoria democrática, ha explicado que la intención inicial del Gobierno era que el buque continuara su ruta hasta Países Bajos. Sin embargo, una comunicación oficial y vinculante de la Organización Mundial de la Salud cambió el plan, indicando que debía dirigirse al puerto más cercano, en este caso, Canarias.

“Esto produce inquietud y nerviosismo, y es comprensible”, ha admitido el ministro, quien también ha recalcado que especialistas en epidemiología, incluidos expertos internacionales de reconocido prestigio, han pedido actuar con “calma y precaución”.

Crucero con hantavirus en Canarias: situación actual y respuesta del Gobierno

El titular de Política Territorial ha detallado que, salvo las personas evacuadas junto a los fallecidos, el resto de pasajeros se encuentra en aparente buen estado de salud. A bordo viajan personas de distintas nacionalidades, entre ellas 14 españoles procedentes de seis comunidades autónomas.

Torres ha mantenido contacto directo con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con quien ha hablado en varias ocasiones para coordinar la respuesta institucional. Además, ha facilitado la comunicación con otros miembros del Ejecutivo, como la ministra de Sanidad, Mónica García.

El ministro ha reiterado que la voluntad del Gobierno de España era evitar que el barco recalara en un puerto nacional, pero ha subrayado que la decisión final responde a una instrucción formal de la Organización Mundial de la Salud, remitida por escrito al presidente del Gobierno.

En este contexto, ha garantizado la “lealtad” del Ejecutivo central y su compromiso para resolver la situación conforme a los protocolos sanitarios vigentes.

Torres también ha recordado su experiencia al frente del Gobierno canario al inicio de la pandemia de COVID-19, cuando ordenó el confinamiento de un hotel con más de mil personas: “Fui criticado entonces, pero era lo que había que hacer siguiendo los criterios de salud”, ha señalado.

El Gobierno insiste en que la prioridad es proteger la salud pública mientras se gestiona la llegada del crucero con todas las garantías sanitarias.