Sierra Nevada cierra la temporada más dura con casi 900.000 esquiadores y crece un 3,9%

La estación de esquí de Sierra Nevada ha logrado cerrar la temporada invernal 2025/26 con cifras positivas pese a un contexto extremadamente adverso. Cerca de 900.000 esquiadores han pasado por sus pistas, consolidando un crecimiento del 3,9% respecto al año anterior en una campaña marcada por la meteorología extrema.

El dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que la estación registró un récord histórico de 16 días de cierre total, once de ellos concentrados en febrero debido a un intenso tren de borrascas que provocó graves daños en remontes e infraestructuras.

¿Cómo ha afectado el temporal a la temporada de Sierra Nevada?

Los temporales de febrero dejaron imágenes inéditas en la estación. Entre los daños más destacados, se encuentra el colapso de la pilona 23 del telesilla Laguna, cuya reparación se prolongó durante 46 días. Además, fue necesario sustituir 65 poleas en distintos remontes y reparar múltiples tramos de cable afectados por el viento.

Las intensas lluvias también dañaron gravemente zonas clave como la pista de El Río o el complejo Mirlo Blanco, aunque ambos pudieron reabrir en tiempo récord gracias al esfuerzo técnico.

Temporada Sierra Nevada 2025/26: datos clave de una campaña "histórica"

Pese a las dificultades, la temporada ha dejado cifras destacadas. La ocupación hotelera en Pradollano alcanzó el 66%, cuatro puntos más que el año anterior, reflejando la fortaleza del destino.

El perfil del visitante continúa dominado por el turismo nacional, que representa el 94,8% de los esquiadores, con Andalucía a la cabeza, seguida de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. A nivel internacional, destacan los visitantes procedentes de Portugal y Reino Unido.

Otro de los aspectos relevantes ha sido la gran acumulación de nieve. Sierra Nevada registró 825 litros por metro cuadrado, lo que se tradujo en espesores medios de hasta 198 centímetros y acumulaciones cercanas a los cuatro metros en cotas altas. Esto permitió que marzo de 2026 se convirtiera en el mes de mayor afluencia de la historia de la estación.

Además, según portales especializados, Sierra Nevada llegó a situarse durante varias semanas como una de las estaciones con más nieve de Europa e incluso entre las primeras del mundo.

En el plano laboral, Cetursa alcanzó un récord de empleo con más de 740 trabajadores, en una campaña que su consejero delegado, Jesús Ibáñez, ha calificado como “la temporada de los trabajadores” por su capacidad para revertir una situación extremadamente compleja.

Pese a la caída de visitantes tras Semana Santa, la estación ha conseguido cerrar una campaña sólida que refuerza su posición como uno de los destinos de nieve más importantes del sur de Europa, demostrando su resiliencia ante condiciones meteorológicas extremas.