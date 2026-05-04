El Parque de las Familias de Granada avanza: la primera fase estará lista en junio con casi 700 árboles

Granada continúa ampliando sus espacios verdes con el desarrollo del Parque de las Familias, un proyecto llamado a convertirse en el gran parque periurbano de la ciudad. Las obras de la primera fase avanzan a buen ritmo y ya se encuentran al 76% de ejecución, con previsión de finalizar en el mes de junio.

Este nuevo espacio supondrá un importante salto en la calidad ambiental de la ciudad, ya que en su conjunto alcanzará los 25.000 metros cuadrados de superficie verde, ofreciendo zonas de ocio, deporte y esparcimiento.

El proyecto destaca por su impacto ambiental y urbano. En esta primera fase se plantarán casi 700 árboles, que junto a la segunda fase permitirán alcanzar el millar en toda la zona. Este nuevo arbolado contribuirá a crear un pulmón verde que mejorará la calidad del aire y actuará como barrera acústica natural frente a la circunvalación.

Parque de las Familias en Granada: un gran espacio verde para la ciudad

El Parque de las Familias no solo beneficiará a los vecinos de la zona de expansión, sino al conjunto de la ciudad. La primera fase se centra en el arbolado y los espacios para caminar y practicar deporte, mientras que la segunda incorporará nuevas dotaciones.

La segunda fase ya está en preparación y será licitada antes del verano. Este nuevo tramo incluirá áreas de juego, espacios culturales y zonas complementarias que terminarán de dar forma a este gran parque urbano.

En cuanto a la financiación, la primera fase cuenta con un 80% de aportación de la Fundación Biodiversidad, mientras que el 20% restante procede de fondos municipales. La segunda fase será financiada íntegramente por el Ayuntamiento dentro de un ambicioso plan de obras que supera los 40 millones de euros y más de 60 actuaciones.

A pesar de los retrasos provocados por las lluvias durante el invierno, el proyecto se mantiene dentro de los plazos previstos. La previsión municipal es inaugurar esta primera fase en junio y, a continuación, dar continuidad a las obras para completar el Parque de las Familias en los próximos meses.