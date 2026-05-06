Huelga en el metro de Granada: paros parciales del 11 al 14 de mayo y paro total el día 15

El conflicto laboral en el Metro de Granada sube de intensidad. El comité de empresa de Avanza Metro Granada, integrado por CCOO, UGT y CSIF, ha convocado una huelga que arrancará el próximo 11 de mayo con paros parciales y que culminará el día 15 con un paro total del servicio.

La convocatoria llega tras semanas de negociación sin avances en el convenio colectivo. Los trabajadores reclaman mejoras salariales y laborales, denunciando una situación de bloqueo por parte de la empresa.

¿Por qué hacen huelga los trabajadores del metro de Granada?

Entre las principales reivindicaciones está la equiparación salarial con otros metros andaluces como los de Málaga o Sevilla. Según el comité de empresa, los empleados del metro granadino cobran hasta un 30% menos, lo que supone diferencias de hasta 10.000 euros anuales.

Además, denuncian una pérdida continuada de poder adquisitivo, sobrecarga laboral y falta de medidas de seguridad y conciliación. También subrayan la complejidad del servicio en Granada, con más de 50 cruces en un recorrido de unos 16 kilómetros y sin tramos automatizados.

Huelga en el metro de Granada: calendario y negociación abierta

La huelga se desarrollará en dos fases:

Paros parciales los días 11, 12, 13 y 14 de mayo

Paro total el viernes 15 de mayo

En paralelo, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha instado tanto a la empresa Avanza como a los representantes de los trabajadores a continuar negociando para evitar los paros.

Desde la administración autonómica piden “un esfuerzo adicional” a la empresa y solicitan a los sindicatos que den margen a la negociación colectiva, recordando que apenas se han celebrado cinco reuniones en poco más de un mes.

Este miércoles está prevista una reunión en el Sercla en Granada con el objetivo de desbloquear la situación. La Junta considera que aún hay margen para alcanzar un acuerdo que evite la huelga, aunque respeta la autonomía de las partes en el conflicto.

Por su parte, el comité de empresa insiste en su disposición al diálogo, pero advierte de que si no hay avances sustanciales, las movilizaciones podrían intensificarse en las próximas semanas.

La huelga en el metro de Granada amenaza así con afectar de lleno a miles de usuarios, en un contexto de creciente tensión entre plantilla y empresa.