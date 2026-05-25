El Palacio de los Patos inaugura su nueva y espectacular terraza y Mercedes la aprovecha para presentar sus nuevos SUV GLB y GLC eléctrico

Mercedes-Benz celebrará este jueves una de las acciones comerciales más ambiciosas del año en la Península Ibérica con la presentación simultánea de los nuevos SUV GLB y GLC eléctrico en su red de concesionarios de España y Portugal.

La iniciativa reunirá a más de 12.000 invitados en 60 eventos exclusivos organizados de forma coordinada en 43 concesionarios españoles y 17 portugueses. Bajo el concepto “Welcome Home”, la marca apuesta por una experiencia inmersiva que combinará tecnología, diseño, música y espacios inspirados en el confort y la sofisticación.

La presentación forma parte de la estrategia de electrificación y renovación de gama de Mercedes-Benz, que continúa además con la celebración de su 140 aniversario como inventor del automóvil. La compañía prevé culminar su ofensiva de producto en 2026 con un total de 14 lanzamientos y actualizaciones estratégicas.

Nuevo GLB: hasta siete plazas y 630 kilómetros de autonomía

El nuevo GLB llega como la apuesta de Mercedes-Benz en el segmento de los SUV familiares electrificados. El modelo podrá configurarse con hasta siete plazas y estará disponible tanto en versiones 100 % eléctricas como híbridas de última generación.

Entre sus principales novedades destaca la incorporación de una arquitectura eléctrica de 800 voltios y una capacidad de carga de hasta 320 kW, lo que permitirá recuperar hasta 260 kilómetros de autonomía en apenas diez minutos.

La marca anuncia además una autonomía máxima de hasta 630 kilómetros en ciclo WLTP.

Hospes Palacio de los Patos inaugura la temporada estival, en su renovado Jardín Gastronómico

Hospes Palacio de los Patos inauguró este pasado 20 de mayo la temporada estival en su renovado Jardín Gastronómico, un enclave singular en el corazón de Granada llamado a convertirse en uno de los escenarios más especiales de la ciudad para disfrutar de la gastronomía, el diseño y las noches de verano.

La velada marcó el inicio de una nueva etapa para este espacio al aire libre, recientemente renovado y decorado por Bárbara Chapartegui, que ha sabido vestir la terraza con una estética elegante, contemporánea y profundamente conectada con la esencia del hotel. Rodeada de vegetación, arquitectura histórica y una atmósfera íntima, la nueva terraza se presenta como un refugio urbano donde vivir Granada desde el placer de los pequeños grandes momentos.