Caviar de Riofrío: así se produce en Granada el primer caviar ecológico del mundo entre agua pura, paciencia y sostenibilidad

El sonido del agua acompaña cada paso entre las más de 80 piscinas ecológicas donde miles de esturiones crecen lentamente en plena Sierra de Loja. Aquí no hay procesos acelerados ni intervención artificial. Solo tiempo, precisión y una filosofía clara: respetar el ritmo natural del animal para obtener un producto excepcional.

Ese es el secreto que ha convertido a Caviar de Riofrío en un referente internacional y en el primer caviar certificado ecológico del mundo, un hito que sitúa a Granada en el mapa global de la alta gastronomía.

Caviar de Riofrío: un ecosistema perfecto para criar esturiones

El enclave natural donde se desarrolla esta producción explica gran parte de su singularidad. Por un lado, el río Frío mantiene una temperatura constante de 14 grados durante todo el año, lo que garantiza estabilidad térmica para los peces. Por otro, el río Salado, procedente de antiguas salinas, aporta una riqueza mineral única que favorece el equilibrio del ecosistema.

¿Por qué es tan importante el agua en la calidad del caviar?

La respuesta la ofrece Carlos Portela, jefe de producción de Caviar de Riofrío, quien destaca que la calidad del agua fue precisamente el motivo por el que su familia eligió este rincón de Granada para desarrollar el proyecto.

“Buscamos un caviar sin sabores parásitos, que no sepa a lodo ni a pienso, sino a espacio, a una buena vida”, explica.

La pureza del agua permite criar a los esturiones en condiciones prácticamente salvajes, minimizando el estrés y favoreciendo un desarrollo natural que se traduce después en la textura y el sabor del producto final.

Hasta 18 años de espera para obtener el caviar ecológico de Riofrío

Si algo diferencia a este proyecto es su apuesta radical por la paciencia.

¿Cuánto tarda en producirse un caviar de alta calidad?

En Riofrío, entre 16 y 18 años. Ese es el tiempo que necesita una hembra de esturión para desarrollar las huevas en su punto óptimo. Durante todo ese proceso, el equipo técnico realiza controles constantes mediante ecografías para comprobar la evolución del caviar en el interior del animal.

La especie protagonista es el Acipenser naccarii, conocido como esturión nacarii o “sollo”, una variedad autóctona del Mediterráneo que desapareció de forma natural del río Guadalquivir y cuya conservación en cautividad ha sido uno de los grandes logros de la empresa.

Hasta los seis u ocho años no es posible diferenciar si un ejemplar es macho o hembra, ya que no existe dimorfismo sexual visible. Solo mediante ecografía pueden identificar qué peces seguirán el largo camino hacia la producción de caviar.

Caviar de Riofrío, ejemplo de lujo sostenible en Granada

Más allá del producto gastronómico, Caviar de Riofrío representa una forma distinta de entender el lujo.

Aquí, el valor no reside únicamente en la exclusividad del caviar, sino en todo el proceso que lo hace posible: el paisaje de la Sierra de Loja, la transparencia del agua, la biodiversidad del entorno y una producción basada en la mínima intervención humana.

¿Puede el lujo ser sostenible? En Riofrío, la respuesta es sí. La compañía demuestra que innovación, tradición y respeto medioambiental pueden convivir en un mismo proyecto, convirtiéndose en modelo internacional de acuicultura ecológica y en un ejemplo de cómo la excelencia gastronómica puede nacer del equilibrio con la naturaleza.

Durante la visita realizada por Onda Cero Granada, el equipo pudo recorrer las instalaciones, conocer de cerca el trabajo técnico diario e incluso degustar este producto considerado uno de los grandes tesoros gourmet españoles.

En un mercado global donde el caviar suele asociarse a Irán o Rusia, Granada reivindica desde Riofrío un liderazgo silencioso pero contundente: el del primer caviar ecológico del mundo, elaborado con paciencia, agua pura y una filosofía que convierte cada perla negra en un reflejo del paisaje del que nace.