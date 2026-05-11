La Plazuela presenta su show en Granada de la mano de Cervezas Alhambra dentro de su gira 2026

El dúo formado por Manuel Hidalgo Sierra “El Indio” y Luis Abril Martín “El Nitro”, integrantes de La Plazuela, vuelve a Granada en uno de los conciertos más destacados de su agenda 2026. La actuación tendrá lugar en la emblemática Plaza de Toros de Granada, consolidándose como una de las citas imprescindibles del calendario musical del año.

La relación entre la banda y Cervezas Alhambra no es nueva. Desde 2025, la marca ha acompañado a La Plazuela en distintos proyectos culturales como las fiestas 18010 en la fábrica de Fajalauza, la presentación de su álbum “Lugar Nº0 (D.L.Y)” o las sesiones en directo Roneo Brunch, difundidas en plataformas digitales.

Este 2026, la colaboración da un paso más con el apoyo a tres grandes conciertos de su gira: Barcelona, Madrid y Granada, reafirmando el vínculo entre música, identidad local y experiencias culturales únicas.

La Plazuela se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores de la escena musical española, fusionando flamenco, funk, pop y electrónica. Su reconocimiento llegó especialmente tras los Premios de la Academia de la Música de España 2024, donde lograron varios galardones, entre ellos Mejor Álbum de Música Alternativa.

¿Qué hace especial este concierto de La Plazuela en Granada? La respuesta está en la conexión entre el grupo, su ciudad natal y el público que ha acompañado su evolución desde sus inicios.

Además de Granada, la gira incluye paradas en el Barcelona (Sant Jordi Club) y el Madrid (Movistar Arena), consolidando un recorrido por algunos de los recintos más importantes del país.

Momentos Alhambra 2026: música sin prisa

ste concierto se integra dentro del ciclo Momentos Alhambra 2026, una iniciativa de Cervezas Alhambra que busca crear experiencias musicales únicas donde el público disfruta de la música de forma pausada y sensorial.

Las últimas entradas para el concierto de Granada están disponibles en la web oficial de la marca:

Momentos Alhambra 2026 entradas