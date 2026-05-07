El vestuario de Teresa Berganza se expone en Granada: 20 vestidos de alta costura en la Sala Zaida

La ciudad de Granada se convierte en escenario de homenaje a la figura de la gran mezzosoprano española Teresa Berganza con una exposición que revela una faceta poco conocida pero fundamental de su identidad artística: su vestuario de concierto.

Bajo el título ‘Fuego Fatuo. Los vestidos de Teresa Berganza’, la muestra ha sido inaugurada en la Sala Zaida y ha sido organizada por la Fundación Caja Rural Granada junto al Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

El vestuario de la cantante Teresa Berganza | Caja Rural Granada

La exposición reúne una selección de 20 vestidos de alta costura utilizados por la artista en sus recitales, acompañados de imágenes históricas de sus actuaciones en el emblemático Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

¿Qué incluye la exposición del vestuario de Teresa Berganza en Granada?

La muestra no solo presenta prendas, sino que reconstruye la evolución estética y artística de una de las voces más importantes de la ópera del siglo XX. El recorrido incluye vestidos de firmas como Loris Azzaro, Elio Berhanyer, Pierre Cardin o Inés Higuera, además de documentos, fotografías y material de archivo.

Exposición de joyas la cantante Teresa Berganza | Caja Rural Granada

El comisario de la exposición, Román Padín, ha custodiado durante años el denominado “guardarropa de concierto” de Berganza, un conjunto que supera el centenar de piezas entre vestidos, zapatos, accesorios y documentación personal.

Teresa Berganza no solo fue una intérprete de referencia internacional, sino también una artista que cuidaba con precisión cada detalle de su presencia escénica. Su vestuario formaba parte de su lenguaje artístico tanto como su voz.

Moda, música y legado artístico de una mezzosoprano irrepetible

Las piezas expuestas permiten observar la evolución de la moda de concierto desde los años 50 hasta la década de 2010, reflejando cambios estéticos y sociales a través de la alta costura española e internacional.

El comisario Román Padín destaca que el vestuario de Berganza “refleja a una mujer de su tiempo, elegante y consciente del valor de su imagen como parte de su expresión artística”.

La cantante, que debutó en Granada en 1955 en el Festival junto al maestro Argenta, mantuvo un vínculo constante con la ciudad y con el Festival a lo largo de toda su carrera.

La exposición permite entender cómo su imagen se adaptaba a cada escenario y repertorio, convirtiendo cada aparición en una experiencia estética completa.

Una exposición abierta hasta el 6 de junio en Granada

La exposición ‘Fuego Fatuo. Los vestidos de Teresa Berganza’ puede visitarse en la Sala Zaida de la Fundación Caja Rural Granada hasta el próximo 6 de junio, en horario de lunes a sábado de 18:30 a 21:30 horas.

Una oportunidad única para descubrir cómo la música, la moda y la memoria escénica se entrelazan en la figura de una de las grandes voces de la historia de la ópera española.