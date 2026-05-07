alcanzan ya el 85% de ejecución

Las obras de la Avenida de Cervantes en Granada estarán terminadas antes de septiembre, según el Ayuntamiento

El proyecto incluye un nuevo parque infantil de más de 148 metros cuadrados con una gran estructura tipo castillo y zonas de juego adaptadas.

Redacción

Granada |

Las obras de la Avenida de Cervantes en Granada estarán terminadas antes de septiembre, según el Ayuntamiento
Las obras de la Avenida de Cervantes en Granada estarán terminadas antes de septiembre, según el Ayuntamiento | Ayuntamiento de Granada

Las obras de la Avenida de Cervantes en Granada avanzan a buen ritmo y, según ha confirmado la alcaldesa Marifrán Carazo, estarán terminadas antes del próximo mes de septiembre. En estos momentos, los trabajos se encuentran al 85% de ejecución y ya comienza a perfilarse el nuevo espacio infantil previsto en esta remodelación urbana.

El proyecto contempla la creación de un parque infantil de más de 148 metros cuadrados destinado a menores de entre 2 y 12 años. Este nuevo espacio contará con una gran estructura central inspirada en un castillo, además de columpios adaptados y un pavimento continuo de caucho amortiguador para garantizar la seguridad de los niños.

¿Cómo será el nuevo parque infantil de la Avenida de Cervantes en Granada?

El diseño del área infantil ha sido concebido como un espacio inclusivo y seguro, con elementos pensados para distintas edades y capacidades. La instalación del pavimento de caucho permitirá amortiguar caídas y mejorar la accesibilidad del entorno.

El Ayuntamiento de Granada destaca que esta actuación forma parte de un proyecto más amplio de renovación urbana en la zona, que busca mejorar la calidad del espacio público y dotarlo de nuevas zonas de convivencia vecinal.

Las obras, sin embargo, no han estado exentas de polémica. Desde su inicio, algunos vecinos han mostrado su preocupación por la eliminación de plazas de aparcamiento en la avenida, una cuestión sobre la que también se ha pronunciado la alcaldesa Marifrán Carazo, defendiendo la intervención como una mejora global del entorno urbano.

Con la finalización prevista antes de septiembre, la Avenida de Cervantes estrenará un nuevo aspecto con especial protagonismo para las familias y la infancia, consolidándose como uno de los espacios renovados más importantes de la ciudad de Granada.

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