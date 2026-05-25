Huelga del Metro de Granada en Corpus: servicios mínimos del 60% y dudas sobre las alternativas de transporte

A solo cinco días del inicio del Corpus Christi de Granada, todo apunta a que no será posible desconvocar a tiempo la huelga prevista por los trabajadores del Metro de Granada, una situación que amenaza con complicar seriamente los desplazamientos de residentes y visitantes durante la feria.

Este próximo 27 de mayo está prevista una reunión decisiva en el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía), organismo encargado de mediar entre Avanza, empresa concesionaria del servicio, y el comité de trabajadores. Sin embargo, mientras no se alcance un acuerdo, la preocupación crece entre los usuarios del transporte público.

Huelga del Metro de Granada en Corpus: fechas y horarios de los paros

Según recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el Metro de Granada operará con servicios mínimos del 60% durante las jornadas afectadas por la huelga.

Los paros están convocados para los siguientes días:

30 de mayo

2 de junio

3 de junio

6 de junio

Aunque todavía no se han detallado públicamente todos los tramos horarios exactos de afectación para cada jornada, se prevé una reducción significativa en la frecuencia habitual del servicio, especialmente en horas punta y durante los desplazamientos hacia el recinto ferial.

¿Cómo afectará la huelga del Metro de Granada a la movilidad durante el Corpus?

La coincidencia de esta convocatoria con el inicio y desarrollo del Corpus genera una especial preocupación, ya que se trata de una de las semanas con mayor volumen de desplazamientos del año en Granada.

¿Podrán los autobuses urbanos absorber toda la demanda adicional? Esa es, por ahora, una de las grandes incógnitas. Aunque las administraciones trabajan en un plan de refuerzo del servicio de autobuses, todavía no se ha anunciado oficialmente cómo quedará reorganizada la red de transporte público para facilitar el acceso al centro y al recinto ferial.

La falta de información concreta sobre las alternativas preocupa especialmente a quienes dependen diariamente del metro para desplazarse entre municipios del área metropolitana y la capital.

Negociaciones abiertas entre Avanza y los trabajadores del Metro de Granada

El encuentro previsto en el SERCLA el próximo miércoles 27 de mayo será clave para intentar desbloquear el conflicto laboral entre la empresa gestora del metro y la plantilla.

¿Hay posibilidades reales de evitar la huelga antes del Corpus?

A día de hoy, las perspectivas son poco optimistas. Las posiciones entre ambas partes continúan alejadas y, salvo giro inesperado en la negociación, Granada deberá afrontar el Corpus con un servicio de metro reducido y con un dispositivo alternativo de transporte aún por definir.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar con antelación sus desplazamientos, consultar las actualizaciones oficiales del Metro de Granada y valorar opciones como el autobús, los desplazamientos a pie o el uso compartido del vehículo privado para minimizar las incidencias durante los días festivos.