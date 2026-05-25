La Junta de Andalucía moviliza más de 8,7 millones en Granada para reparar caminos rurales y sistemas de riego dañados por los temporales

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un amplio dispositivo de emergencia para reparar los graves daños provocados por el tren de borrascas que afectó a la provincia entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026. En total, el Gobierno andaluz ejecutará 251 actuaciones en caminos rurales de 79 municipios granadinos y otras 41 intervenciones destinadas a restaurar infraestructuras colectivas de riego en 35 municipios, con una inversión global superior a los 8,7 millones de euros.

Durante su visita a Láchar, el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, acompañado por la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, María del Carmen Reyes, y la alcaldesa del municipio, Elisabeth Barnés, ha destacado “la rapidez de respuesta de la Junta ante una situación extraordinaria que afectó gravemente a caminos rurales, acequias, canalizaciones y sistemas colectivos de riego”.

Láchar, actuaciones de recuperación del camino rural El Arroyo | Junta de Andalucía

Granados ha subrayado además que estas obras son “fundamentales para garantizar la conectividad de las explotaciones agrarias, asegurar el acceso de agricultores y ganaderos a sus fincas y restablecer el suministro hídrico necesario para la actividad agrícola”.

Granada activa 251 obras en caminos rurales afectados por las borrascas

La mayor parte de la inversión se destina a la recuperación de caminos rurales, con un presupuesto de 5.334.836,46 euros. Estas actuaciones están coordinadas por las distintas Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) y afectan especialmente a la comarca de la Vega de Granada, la más castigada por los temporales.

En esta zona se ejecutarán 53 intervenciones en 21 municipios, con una inversión que supera los 2 millones de euros. También destacan las actuaciones previstas desde la OCA de Loja, con 56 obras en seis municipios, y las coordinadas desde la OCA Alpujarra-Valle de Lecrín, con 42 intervenciones en 17 localidades.

¿Qué municipios han sido los más afectados por el temporal en Granada?

La Vega de Granada y la comarca de la Alpujarra-Valle de Lecrín concentran buena parte de los daños, tanto en caminos rurales como en infraestructuras hidráulicas, debido a la intensidad de las lluvias y al arrastre de sedimentos.

Reparación urgente del camino rural El Arroyo en Láchar

Una de las actuaciones visitadas por Antonio Granados ha sido la recuperación del camino rural El Arroyo, en Láchar, una vía estratégica para el tránsito agrícola y vecinal que quedó seriamente dañada por las lluvias torrenciales.

La intervención cuenta con un presupuesto de 26.214 euros y permitirá restaurar el tramo afectado para devolver la normalidad al acceso de agricultores y vecinos.

La actuación se enmarca en la Orden de 7 de abril de 2026, publicada en el BOJA el 8 de abril, mediante la que se aprobó la relación definitiva de entidades beneficiarias y se activó el procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

Más de 130.000 euros para recuperar el Canal del Conde de Láchar

Además del camino rural, la Junta actuará sobre el Canal del Conde de Láchar, una infraestructura hidráulica clave para el riego agrícola en los términos municipales de Láchar y Cijuela.

encuentro con la Comunidad de Regantes Canal del Conde de Láchar | Junta de Andalucía

La inversión asciende a 130.468,25 euros y permitirá reparar los graves daños ocasionados por la acumulación de barro y sedimentos, que han provocado la colmatación de acequias y la obstrucción de tomas de agua.

¿Qué daños presenta actualmente el Canal del Conde?

Según el informe técnico de emergencia, existen tramos completamente enterrados por sedimentos, importantes obstrucciones en arquetas y canalizaciones auxiliares, así como la destrucción de la represa necesaria para elevar la lámina de agua y garantizar el suministro a la acequia.

La obra, adjudicada a la empresa Porman Construcciones, contempla la reconstrucción de canalizaciones, la limpieza integral de las acequias y la eliminación de obstrucciones para restablecer plenamente el funcionamiento del sistema de riego. El acta de replanteo se formalizó el pasado 7 de mayo de 2026.

Antonio Granados ha insistido en que “la agricultura granadina necesita infraestructuras resilientes y preparadas para responder a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes”, al tiempo que ha reafirmado “el compromiso del Gobierno andaluz con el mundo rural y con los agricultores y comunidades de regantes que sostienen una parte esencial de la economía y del empleo de la provincia”.