El PSOE lleva al Pleno una moción para crear una red municipal de refugios climáticos frente al calor extremo en Granada

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado al Pleno municipal de junio una moción para reforzar la adaptación de la ciudad a las altas temperaturas y al impacto del cambio climático mediante la creación de una red municipal de refugios climáticos y otras medidas estructurales de protección ciudadana.

El concejal socialista Jacobo Calvo ha criticado la gestión del actual equipo de Gobierno del Partido Popular y ha lamentado que, tras cuatro veranos desde el inicio del mandato de la alcaldesa Marifrán Carazo, "sigamos sin ver pasos efectivos en este aspecto".

Según ha explicado el edil, la propuesta contempla una batería de actuaciones destinadas a incrementar la resiliencia climática de la capital granadina y a proteger especialmente a los colectivos más vulnerables ante los episodios de calor extremo.

Calvo ha advertido de que las altas temperaturas representan una amenaza directa para la salud de la población. "Hay quien piensa que el calor es una molestia y nada más lejos de la realidad. Es un asunto prioritario de salud. El calor mata y cada verano más", ha señalado.

El concejal ha destacado que las olas de calor afectan especialmente a las personas mayores, a la infancia y a quienes carecen de un hogar. En este sentido, ha alertado de la situación que sufren muchas personas sin recursos, obligadas a buscar refugio frente a temperaturas cada vez más elevadas.

Refugios climáticos en Granada: la principal medida de la moción socialista

La propuesta socialista plantea la adecuación y apertura programada de edificios municipales, como centros cívicos y bibliotecas, repartidos por los distintos distritos de Granada para convertirlos en refugios climáticos durante los periodos de alerta por altas temperaturas.

Estos espacios contarían con zonas de descanso, acceso a agua potable, recursos específicos de atención y horarios adaptados para atender a la población vulnerable y a las personas sin hogar.

Desde el PSOE consideran que esta red permitiría ofrecer una respuesta organizada y permanente frente a los episodios de calor extremo que cada verano afectan a la ciudad.

Plan de Infraestructura Verde para combatir las islas de calor

La moción también contempla la puesta en marcha de un Plan Municipal de Infraestructura Verde con el objetivo de reducir el efecto conocido como "isla de calor urbana".

Para ello, los socialistas proponen incrementar el arbolado y la vegetación en aquellas zonas de Granada donde existe un déficit histórico de sombra natural. La iniciativa busca mejorar el confort térmico de las calles y espacios públicos, además de favorecer una ciudad más sostenible y habitable.

Calvo ha recordado algunas actuaciones desarrolladas durante el anterior mandato socialista, como las intervenciones realizadas en la Caleta o en la Plaza Albert Einstein, y ha defendido extender este modelo a otras plazas duras distribuidas por los ocho distritos de la ciudad.

Otra de las medidas incluidas en la propuesta es la instalación de elementos de sombra artificial mediante un plan de toldos en puntos estratégicos de la capital.

El concejal ha señalado la necesidad de actuar en zonas como la calle San Antón, el barrio de Sagrada Familia, en la Chana, o el entorno de la Plaza de Toros, siguiendo ejemplos ya implantados en la calle Mesones.

Según el PSOE, esta actuación tendría un doble beneficio: proteger a la ciudadanía frente al calor y favorecer la actividad comercial y la convivencia vecinal durante los meses de verano.

¿Cómo se financiarían las medidas contra el calor extremo en Granada?

La moción insta al Ayuntamiento a solicitar financiación específica a otras administraciones públicas para sufragar las reformas estructurales necesarias para adaptar la ciudad al cambio climático.

Además, los socialistas reclaman estrategias presupuestarias estables y campañas informativas permanentes para concienciar a la ciudadanía sobre la prevención de los golpes de calor y otros riesgos asociados a las altas temperaturas.

Para concluir, Jacobo Calvo ha reclamado un "cambio de rumbo radical" en la gestión municipal para situar la salud pública y la justicia social en el centro de las políticas de adaptación climática.

Según ha defendido, las medidas planteadas tienen un carácter estructural y pretenden ofrecer una respuesta a largo plazo frente a uno de los principales desafíos que afronta Granada. "Se trata de salud, se trata de prevención y no de llevar a cabo medidas paliativas", ha concluido el edil socialista.