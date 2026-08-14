La DGT prevé más de 133.000 desplazamientos en Granada durante el puente del 15 de agosto

La DGT calcula que durante estos tres días se producirán 133.600 desplazamientos de largo y corto recorrido por las carreteras de la provincia de Granada.

Las mayores intensidades de circulación se esperan desde las primeras horas de la tarde del viernes, especialmente entre las 16:00 y las 23:00 horas, en los principales itinerarios de salida hacia las zonas turísticas, el litoral granadino, las segundas residencias y los municipios que celebran sus fiestas patronales.

A los movimientos habituales del cambio de quincena se suman este año los desplazamientos propios del fin de semana y de la festividad del 15 de agosto, que previsiblemente aumentarán también el tráfico en las carreteras secundarias, especialmente durante las noches y madrugadas.

Tres carriles en la A-44 para facilitar el regreso de la Costa Tropical

Una de las principales medidas especiales será la habilitación de carriles en sentido contrario al habitual en la A-44 durante todos los domingos de agosto, con el objetivo de facilitar el regreso de los vehículos desde la Costa Tropical hacia Granada.

La medida afecta a los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 158+500 y 143+520 y entre los puntos kilométricos 182+500 y 168+400.

De esta forma, se mantendrán tres carriles de circulación entre Motril y el enlace de la A-44 con la GR-30, en Otura, para favorecer el retorno hacia Granada capital.

Estos carriles estarán operativos los domingos entre las 17:00 y las 22:00 horas, aunque el horario podrá modificarse en función de las condiciones del tráfico.

Controles de velocidad, alcohol y drogas

Durante la Operación Especial de Tráfico, la DGT reforzará los controles preventivos de velocidad, alcoholemia y drogas, con la participación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

El dispositivo contará además con personal de los Centros de Gestión de Tráfico, equipos de mantenimiento e instalación de medidas en carretera y servicios de emergencia.

Tráfico dispondrá de radares fijos y móviles, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso del teléfono móvil y del cinturón de seguridad, además de helicópteros, drones y vehículos y motocicletas sin rotular para vigilar el comportamiento de los conductores.

La DGT pide extremar la precaución en los desplazamientos cortos

Ante el aumento de la movilidad durante el puente del 15 de agosto, Tráfico insiste en la necesidad de extremar la prudencia también en los desplazamientos cortos y por carreteras conocidas.

La DGT recuerda la importancia de utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización y, especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Además, durante estos días podrán establecerse medidas especiales de regulación y ordenación del tráfico en los puntos donde se concentre una mayor intensidad de circulación. También se aplicarán restricciones a obras, pruebas deportivas y otros eventos que ocupen la calzada, así como a determinados vehículos pesados, transportes especiales y vehículos de mercancías peligrosas.