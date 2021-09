Proyecto Hombre Granada lanza una campaña contra la adicción de cocaína

'Malditas ganas' es el nombre de la nueva campaña de sensibilización que ha lanzado Proyecto Hombre Granada. Una iniciativa dirigida a las personas con "un serio problema de adicción con la cocaína pero cuyo problema de adicción no ha llegado a deteriorar gravemente el desarrollo de sus vidas", según han explicado en un comunicado.

720 EUROS MENSUALES EN SUSTANCIAS

De forma específica, el 'Programa Nocturno de Apoyo' ofrece una intervención ambulatoria tanto individual como grupal, en función de las necesidades de estas personas. El programa, que cuenta además con un plan específico de apoyo para familiares, busca la consecución de los objetivos terapéuticos y permite que las personas que lo hacen estén integradas en sus estructuras familiares, sociales y laborales.

Para ello, Proyecto Hombre Granada ha lanzado a través de las redes sociales y los medios de comunicación cuatro spots diferentes que buscan apelar a las personas con esta problemática y, lograr así que acudan a Proyecto Hombre Granada para solicitar ayuda.

720 euros es el gasto medio que realizan en sustancias las personas que suelen demandar este tipo de tratamientos. Según han explicado, "en la provincia hay un problema real con la cocaína y la sociedad granadina debe estar unida para no enjuiciar, no prejuzgar, no señalar y sobre todo ayudar".