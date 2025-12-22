El primer quinto premio de la Lotería de Navidad cae en Granada

El primer quinto premio de la Lotería de Navidad ha caído en Granada, concretamente en la administración de lotería número 30, situada en el centro comercial Carrefour de la carretera de Armilla. El número 23.112 ha resultado premiado con 60.000 euros a la serie, llevando la alegría a los compradores del décimo en este punto de venta.

Este quinto premio ha estado muy repartido en todo el territorio español y, entre otros lugares, ha sido vendido en la capital granadina, donde varios afortunados celebran ya el premio obtenido.

La administración de lotería granadina premiada con el quinto premio

La suerte ha sonreído a la administración de lotería número 30 del Carrefour de Armilla, ubicada en la carretera de Armilla, un enclave habitual para la venta de décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Desde este establecimiento se han despachado décimos del 23.112, el número agraciado con este quinto premio.