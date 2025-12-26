La Policía Nacional detiene a tres hombres por robar en más de una docena de vehículos durante la Nochebuena en Granada

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de la Nochebuena, cuando una patrulla de la Policía Nacional, que realizaba labores de prevención de la delincuencia, fue comisionada tras la llamada de un testigo presencial. Este alertó de que varios individuos estaban fracturando las ventanillas de vehículos estacionados para sustraer objetos de su interior.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que varios coches presentaban daños visibles y localizaron, a escasos metros, a cuatro personas que podrían estar relacionadas con los robos.

Uno de los individuos manifestó a los agentes que había participado junto a los otros tres en los robos, pero que había sido agredido violentamente tras un desacuerdo en el reparto del botín. Según su testimonio, recibió patadas en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir asistencia sanitaria.

Los otros tres varones fueron identificados en el lugar y detenidos como presuntos responsables de los robos en vehículos.

Numerosos objetos robados en el interior de cuatro bolsas

Durante el registro de sus pertenencias, los agentes hallaron cuatro bolsas —dos de tela y dos de papel— que contenían una gran cantidad de objetos de dudosa procedencia, cuyo origen no pudieron acreditar.

Entre los efectos intervenidos se encontraban:

34 latas de cerveza

Numerosas botellas de alcohol sin abrir

Zapatillas y zapatos nuevos aún sin estrenar

Varias gafas de sol

Otros objetos diversos

La Policía sospecha que muchos de estos artículos podrían ser regalos navideños, sustraídos del interior de los vehículos.