Sierra Nevada abre todas sus zonas por Navidad con nuevas pistas y más de 50 kilómetros esquiables

Las nevadas registradas este pasado domingo han dejado más de 30 centímetros de nieve nueva en todas las áreas de la estación, con acumulaciones muy significativas en paravientos y ventisqueros naturales, según ha informado Cetursa, la empresa pública que gestiona Sierra Nevada.

Este aporte de nieve ha permitido que todo el desnivel esquiable esté operativo, con los 1.200 metros de altitud que separan la casi cumbre del Veleta de Pradollano completamente abiertos al público.

Apertura total del dominio esquiable en vísperas de Navidad

El trabajo de los servicios de Montaña de Cetursa Sierra Nevada ha hecho posible una amplia apertura de pistas y remontes durante la jornada de este lunes 22, con la incorporación de recorridos inéditos en esta temporada.

A las zonas ya operativas de Borreguiles, Veleta y Río, se suman ahora Loma de Dílar, Laguna de las Yeguas y Cauchiles, aunque estas dos últimas con recorridos parciales. Para este martes 23, la estación prepara más de 50 kilómetros esquiables, lo que supone la mejor oferta en víspera de Navidad de las cuatro últimas temporadas.

Riesgo de avalanchas y producción de nieve en Pradollano

Sierra Nevada ha establecido riesgo tres sobre cinco de avalancha, debido a las importantes acumulaciones de nieve, que este lunes provocaron aludes en la zona de la Laguna y en el valle de San Juan, circunstancia que frenó momentáneamente la apertura total de algunos sectores.

Por su parte, el departamento de Nieve Producida ha reanudado la fabricación de nieve en las pistas cercanas a Pradollano, con el objetivo de completar los recorridos en la parte baja del dominio esquiable. Actualmente, los espesores de nieve polvo oscilan entre 45 y 80 centímetros.

Programación especial de Navidad en Sierra Nevada para toda la familia

Además de la oferta deportiva, Sierra Nevada ha cerrado una programación especial de Navidad pensada para todos los públicos, con especial protagonismo del turismo familiar.

Entre las actividades destacan la visita de Papá Noel a las pistas los días 23 y 24 de diciembre, un mercadillo navideño en la plaza de Andalucía del 26 al 29 de diciembre, cine infantil los días 2, 3 y 4 de enero, y la llegada de los Reyes Magos, que recorrerán la pista de El Río el 5 de enero.

La oferta de ocio se completa con actuaciones de músicos de pop rock, electrónica y música de baile, que animarán la terraza chill out de Borreguiles los días 27, 28 y 29 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero.