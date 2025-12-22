Las fiestas de la Virgen del Carmen de Torrenueva Costa, declaradas Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

La declaración queda recogida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este 22 de diciembre, según ha podido consultar Europa Press. En la orden se subraya la especial importancia turística de estas fiestas, lo que implicará que pasen a figurar en las acciones de promoción turística impulsadas por la Junta de Andalucía, con una labor promocional específica por parte de la Consejería competente en materia de turismo.

Este reconocimiento supone un respaldo institucional a unas celebraciones profundamente arraigadas en Torrenueva Costa y con un destacado atractivo para visitantes.

La declaración de las fiestas de la Virgen del Carmen de Torrenueva Costacomo Fiesta de Interés Turístico de Andalucía se formaliza mediante una orden firmada por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, con fecha de 10 de diciembre, consolidando así este evento como uno de los referentes festivos y turísticos de la provincia de Granada.

Obligaciones del Ayuntamiento de Torrenueva Costa

El Ayuntamiento de Torrenueva Costa, como entidad solicitante de la declaración —registrada el pasado 20 de mayo—, deberá cumplir una serie de obligaciones establecidas en la normativa vigente.

Entre ellas, se encuentra la de evitar cualquier actuación que provoque el deterioro del entorno natural o urbano vinculado a las fiestas declaradas de Interés Turístico de Andalucía.

Igualdad, tradición y buena imagen turística

La orden publicada en el BOJA también recoge otros compromisos relevantes. El consistorio deberá favorecer la eliminación de estereotipos de género y promover la igualdad real entre hombres y mujeres, así como contribuir a la buena imagen turística de Andalucía, en consonancia con los planes y estrategias de la comunidad autónoma.

Asimismo, será obligatorio mantener los caracteres específicos y tradicionales de las fiestas patronales, realizar acciones periódicas de promoción turística y hacer un uso correcto de la declaración concedida, de forma acorde y fiel al reconocimiento otorgado.