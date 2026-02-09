MG adelanta las ayudas del Plan Auto+ y garantiza a sus clientes el importe máximo

MG España ha puesto en marcha una nueva iniciativa para facilitar el acceso a la movilidad electrificada y eliminar las incertidumbres asociadas a las ayudas públicas. La marca adelanta a sus clientes el importe de las ayudas del recién presentado Plan Auto+, garantizando además que recibirán el importe máximo disponible, independientemente del origen de fabricación del vehículo.

Gracias a esta acción, los compradores de vehículos MG recibirán las ayudas de forma inmediata en el momento de la compra, a través de un préstamo al consumo al 0 % de interés, evitando así los habituales retrasos en el cobro de los incentivos públicos.

Ayudas garantizadas al máximo con el plan “Made for Europe”

Además del adelanto del Plan Auto+, MG ha lanzado la campaña propia “Made for Europe”, con la que complementa las ayudas oficiales para asegurar que sus clientes accedan al importe máximo:

Hasta 4.500 euros para vehículos eléctricos (EV).

Hasta 3.375 euros para híbridos enchufables (PHEV).

Esta campaña compensa la parte del Plan Auto+ reservada a vehículos fabricados total o parcialmente en la Unión Europea, de la que los modelos MG quedan excluidos por su lugar de producción.

Importes finales por modelo

Gracias a la combinación de ambos planes, los clientes de MG recibirán las siguientes ayudas:

MG4 EV y MGS5 EV:

3.375 € del Plan Auto+

1.125 € del Plan MG “Made for Europe”

Total: 4.500 €

MG HS PHEV:

2.250 € del Plan Auto+

1.125 € del Plan MG “Made for Europe”

Total: 3.375 €

El compromiso de MG con sus clientes

José Antonio Galve, director de Marketing de MG España, ha señalado que esta iniciativa responde al compromiso de la marca con sus clientes: “MG, que está siendo penalizada por su procedencia de fabricación no europea, solo piensa en el bienestar de sus clientes. Hemos eliminado las incertidumbres adelantando la ayuda en el momento de la compra y garantizando el importe máximo, para que no se sientan discriminados”.

Galve recordó además que esta acción continúa una trayectoria iniciada por la marca en España, siendo pionera en el adelanto de ayudas públicas como el Plan MOVES III en 2021 y, más recientemente, en 2025, cuando MG garantizó y anticipó los incentivos ante la incertidumbre sobre la continuidad de dicho plan.

Sobre MG

Fundada en 1924, MG Motor Europe cuenta con casi un siglo de historia y una sólida herencia británica ligada a la innovación y al diseño. Hoy, la marca orienta su estrategia hacia una movilidad sostenible, accesible y electrificada. Modelos como el MG4 EV, reconocido y premiado en su segmento, reflejan el compromiso de MG con vehículos tecnológicamente avanzados, atractivos y asequibles. Su gama incluye modelos de gasolina, eléctricos e híbridos enchufables, desde utilitarios hasta SUV familiares, todos respaldados por una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros.