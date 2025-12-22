Estos son todos los lugares de Granada donde ha caído la Lotería de Navidad: tercer y quintos premios reparten millones

LEER MÁS Comprueba los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025

El tercer premio deja 25 millones de euros en Santa Fe

El número 90.693, agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad, ha sido uno de los grandes protagonistas del sorteo en la provincia de Granada. Este número ha repartido 25 millones de euros solo en el municipio de Santa Fe, donde se vendieron 50 series completas.

Los décimos premiados se despacharon en la administración número 1 de Santa Fe, situada en la calle Isabel la Católica, conocida popularmente como Reina Isabel, regentada por los hermanos José Luis e Irene Hidalgo Gálvez.

José Luis Hidalgo, confesaba sentirse “contento y nervioso” y destacaba que los últimos décimos se vendieron a última hora del domingo en una panadería de Alomartes, un pueblo de apenas 2.200 habitantes. Parte del premio, además, fue a parar a personas “muy necesitadas”.

No es la primera vez que esta administración reparte fortuna: en los últimos cinco años han distribuido premios importantes, incluyendo 1.125.000 euros en el sorteo de 2024.

Desde esta administración también se distribuyeron décimos:

En un supermercado del propio municipio

En la localidad de Alomartes, pedanía de Íllora, en el Poniente granadino

Cada serie del tercer premio está dotada con 500.000 euros, lo que convierte a Santa Fe en uno de los grandes epicentros de la suerte en Andalucía.

El famoso Kiosko del Chalo vuelve a repartir suerte en Granada

Otro número muy celebrado ha sido el 90.963, que ha dejado medio millón de euros repartidos entre varios puntos de la provincia, entre ellos:

El Chalo de Plaza Nueva, en la capital

Albolote

Motril

Iznalloz

El Kiosko del Chalo, todo un clásico navideño, ha vendido unos ocho décimos premiados, reafirmando su fama como uno de los lugares donde siempre cae la suerte en Granada. Tras meses complicados para su propietario, la fortuna volvió a llamar a su puerta.

Primer quinto premio: 600.000 euros en la capital granadina

El número 23.112, correspondiente al primer quinto premio, ha repartido 600.000 euros en Granada capital. En total, se vendieron diez series, equivalentes a 60.000 euros por serie.

Los décimos se despacharon en la administración número 30, situada en el centro comercial Carrefour de la carretera de Armilla, uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

Octavo quinto premio: más dinero para Granada capital

La suerte volvió a sonreír a la ciudad con el número 18.669, el octavo quinto premio, que ha dejado 42.000 euros en Granada capital gracias a la venta de siete décimos.

Este número fue cantado a las 13:27 horas y se vendió en la administración de la calle Doctor Pareja Yébenes, en el número 18 del barrio de la Plaza de Toros de la capital, sumándose a la larga lista de puntos premiados este año.