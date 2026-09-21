Policía Local y Guardia Civil frustran un intento de okupación en Íllora tras el aviso de los vecinos

Los hechos han generado cierta alarma entre los vecinos de la zona, aunque la Policía Local ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para poder actuar con rapidez ante este tipo de situaciones.

Según ha informado la Policía Local de Íllora, fueron varios vecinos del entorno quienes dieron la voz de alarma después de observar que varias personas habían accedido al interior de una vivienda situada en el centro de la localidad.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el inmueble apenas unos minutos después del aviso. A su llegada, los agentes identificaron a las personas que habían entrado en la vivienda, después de que, según la información facilitada por el cuerpo municipal, hubieran forzado la puerta de madera del inmueble.

Poco después acudió al lugar una patrulla de la Guardia Civil en apoyo a los agentes municipales. La actuación conjunta permitió frustrar el intento de ocupación e identificar a los presuntos autores.

La Policía Local ha querido trasladar tranquilidad a los residentes del barrio ante la preocupación generada por lo ocurrido. El cuerpo municipal señala que la situación ha quedado restablecida y agradece expresamente el aviso de los vecinos.

No es el primer caso de okupación en Íllora este verano

El episodio de este lunes se suma a otras actuaciones relacionadas con la ocupación de viviendas en Íllora y sus núcleos de población durante los últimos meses.

El pasado 25 de agosto, la Policía Local y el Ayuntamiento de Íllora lograron recuperar una vivienda que llevaba ocupada desde el mes de mayo. En aquel caso, la recuperación del inmueble fue posible mediante la mediación de la Policía Local y del Ayuntamiento.

Además, durante el mes de julio, los agentes municipales y el Ayuntamiento, con la intervención de la alcaldesa pedánea de Alomartes, consiguieron evitar la ocupación de cuatro viviendas en este núcleo de población.

Desde el cuerpo municipal insisten en que la colaboración ciudadana resulta fundamental para poder intervenir con rapidez cuando se detecta una posible ocupación.

En el caso ocurrido este lunes, el aviso de los vecinos permitió que los agentes se desplazaran hasta la vivienda pocos minutos después de recibir la alerta. La Policía Local de Íllora considera esta colaboración “imprescindible” y vuelve a agradecer a los residentes de las calles y viviendas próximas que comuniquen cualquier situación que pueda requerir la intervención de los servicios de seguridad.

El Ayuntamiento y la Policía Local recuerdan así la importancia de comunicar rápidamente este tipo de incidencias para facilitar una respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad.