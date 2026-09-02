El paro sube en Granada un 0,75% en agosto y deja 61.217 desempleados

Agosto vuelve a dejar un balance negativo para el mercado laboral granadino. El número de parados en la provincia de Granada ha aumentado un 0,75% respecto al mes anterior, con 61.217 personas inscritas como desempleadas.

La subida llega tras los meses de verano, un periodo en el que la contratación temporal vinculada al turismo y a las actividades estivales suele impulsar el empleo. Con el final de buena parte de estas contrataciones extraordinarias, el desempleo vuelve a repuntar en agosto.

Además, el incremento registrado este año es peor que el experimentado en agosto de 2025, lo que refleja un comportamiento menos favorable del mercado laboral granadino en este tramo del verano.

Los servicios concentran la mayor parte del paro en Granada

Por sectores, el sector servicios continúa concentrando con diferencia el mayor número de desempleados de la provincia. Son casi 41.000 personas las que se encuentran en situación de desempleo dentro de este sector.

A continuación se sitúan la construcción, la agricultura y la industria, con un número de desempleados considerablemente inferior al registrado en los servicios.

Los datos conocidos este miércoles vuelven a poner el foco en la elevada dependencia de parte del empleo en Granada de las contrataciones temporales y de la actividad vinculada a determinadas campañas y temporadas, especialmente durante los meses de verano.