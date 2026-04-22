Pablo Alborán, Sting, Dani Martín y Hombres G lideran la temporada de conciertos 2026 Sabor Granada, en la Plaza de Toros

Granada volverá a sonar a lo grande en 2026. La Plaza de Toros ha presentado una ambiciosa programación musical con más de una veintena de fechas confirmadas dentro de la temporada de conciertos impulsada junto a la marca Sabor Granada, que el pasado año cerró con más de 100.000 espectadores.

El cartel reúne a algunos de los artistas nacionales e internacionales más destacados del momento, consolidando al coso granadino como una referencia del ocio y la música en vivo en Andalucía.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha subrayado que esta iniciativa permite situar la marca Sabor Granada “en el epicentro de la cultura y el ocio de primer nivel”, además de reforzar la imagen de la provincia como destino de talento, creatividad y gastronomía.

¿Qué artistas actuarán en la Plaza de Toros de Granada en 2026?

La temporada arrancará el 25 de abril con Delaossa y continuará con una sucesión de grandes conciertos hasta octubre.

Entre los nombres más esperados figuran:

OT 2025 – 8 de mayo

La Plazuela – 15 de mayo

Viva Suecia – 16 de mayo

Miguel Poveda – 13 de junio

Dani Fernández – 20 de junio

Pablo Alborán – 26 de junio

Gente de Zona – 4 de julio

Sting 3.0 – 15 de julio

Dani Martín – 4 y 5 de septiembre

Sergio Dalma – 18 de septiembre

Hombres G – 19 de septiembre

Hijos de la Ruina – 26 de septiembre

Melendi – 2 y 3 de octubre

Niña Pastori – 24 de octubre

Además, la programación incluirá nuevas citas aún por confirmar.

Conciertos Plaza de Toros Granada 2026: más fechas y récord de asistencia

La temporada 2026 crece respecto al año anterior. Si en 2025 se celebraron 16 espectáculos, este año ya se superan las 20 fechas confirmadas.

Los datos avalan el éxito del recinto: en la pasada edición se alcanzaron 104.000 asistentes, con una ocupación media del 93% y siete conciertos con entradas agotadas.

Con un aforo variable entre 8.400 y 12.400 personas según el montaje, la Plaza de Toros de Granada se consolida como uno de los espacios musicales con mayor demanda del sur del país.

Entradas conciertos Plaza de Toros Granada 2026

Las entradas para los conciertos ya están disponibles en baila.fm, tiquetera oficial del recinto. Con este cartel, Granada se prepara para vivir una de las temporadas musicales más potentes de los últimos años.

Sabor Granada y el impacto económico de los conciertos de la Plaza de Toros de Granada

La marca Sabor Granada volverá a tener una presencia destacada durante toda la temporada, con publicidad en escenario, fachada, gradas, vallas exteriores, mupis digitales y 100.000 vasos corporativos.

Arranca la temporada de conciertos 2026 Sabor Granada, en la plaza de toros | Diputación de Granada

Francis Rodríguez ha destacado que esta apuesta genera “un impacto socioeconómico real en la provincia, creando empleo y convirtiendo cada concierto en una oportunidad única para promocionar los productos agroalimentarios granadinos”.

Por su parte, la alcaldesa Marifrán Carazo ha señalado que esta programación refuerza la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 y proyecta la ciudad como referente musical nacional.