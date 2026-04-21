Londres, Varsovia, Valencia y Bilbao: las cuatro nuevas rutas aéreas que la Diputación quiere abrir desde Granada

Londres, Varsovia, Valencia y Bilbao son los cuatro destinos que la Diputación de Granada quiere incorporar al mapa de conexiones del aeropuerto Federico García Lorca. El consejo rector de Turismo de la institución provincial ha dado luz verde este martes a una partida superior a los 427.000 euros para tejer alianzas estratégicas con distintas aerolíneas y favorecer la apertura de nuevas rutas aéreas desde Granada.

La medida se enmarca dentro de la estrategia provincial para mejorar la conectividad, aumentar la llegada de visitantes y consolidar el aeropuerto como puerta de entrada turística y empresarial.

¿Por qué son importantes estas nuevas rutas aéreas desde Granada?

La conexión con Londres se considera prioritaria para recuperar el mercado británico, uno de los más relevantes para el turismo internacional en Andalucía. Contar con vuelos directos desde Reino Unido permitiría incrementar la llegada de viajeros extranjeros a Granada y su provincia.

En el caso de Valencia, la nueva ruta se plantea como un impulso económico y empresarial, facilitando desplazamientos entre dos ciudades con fuerte actividad comercial y turística.

Bilbao es otro de los objetivos marcados por la Diputación. La intención es mantener durante todo el año esta conexión directa, interrumpida desde marzo tras la cancelación del enlace por parte de Vueling.

Por último, Varsovia aparece como una apuesta estratégica tras diversos estudios que avalan el potencial del mercado polaco como emisor de turistas hacia Granada.

Nuevas rutas aéreas desde Granada para reforzar turismo y economía

La Diputación mantiene el mismo modelo de colaboración que ya permitió poner en marcha rutas como Granada-Nantes o Granada-Santander. El sistema consiste en firmar convenios entre destinos turísticos y compañías aéreas para lanzar campañas de promoción compartidas.

Estas acciones financian la publicidad de los vuelos, reducen el riesgo comercial para las aerolíneas y facilitan la puesta en marcha de nuevas conexiones.

Marta Nievas, vicepresidenta y responsable de Turismo de la Diputación, ha defendido esta fórmula como una herramienta eficaz para asegurar conectividad y seguir ampliando la oferta aérea de Granada.

Con esta nueva inversión, la institución provincial busca consolidar al aeródromo de Chauchina como infraestructura clave para el desarrollo turístico y económico de la provincia.