Medina Azahara elige Armilla para despedirse de Granada con un concierto histórico en Fermasa

Medina Azahara, una de las formaciones más emblemáticas de la historia del rock andaluz, ha escogido Armilla para celebrar su último concierto en la provincia de Granada. La actuación tendrá lugar el sábado 10 de octubre en la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa), en una cita que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más destacados del año en Andalucía.

La actuación forma parte de la gira de despedida 'Todo tiene su fin', con la que la banda liderada por Manuel Martínez y Paco Ventura pone el punto final a más de cuatro décadas de trayectoria sobre los escenarios.

Medina Azahara en Armilla: la despedida de una leyenda del rock andaluz

El concierto está concebido como un homenaje a la extensa carrera de un grupo que nació en Córdoba en 1979 y que logró abrirse camino con una propuesta musical única, fusionando la esencia del flamenco con las guitarras del heavy metal melódico. Su estilo los convirtió en herederos naturales de referentes históricos como Triana o Alameda y en una de las bandas más influyentes de la música española.

A lo largo de estos años, Medina Azahara ha publicado más de veinte discos de estudio y ha cosechado numerosos reconocimientos, incluidos varios discos de oro y platino gracias a trabajos tan exitosos como 'Sin tiempo', publicado en 1992.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha destacado la relevancia cultural del grupo y el orgullo que supone para el municipio acoger esta despedida.

“Medina Azahara forma parte de la cultura andaluza y, de alguna manera, también ha contribuido a construir la Andalucía que hoy conocemos; una Andalucía orgullosa de sí misma, abierta, diversa y siempre mirando hacia adelante”, ha afirmado la regidora.

Asimismo, ha subrayado que la banda “forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones” y ha agradecido que hayan elegido Armilla y Fermasa para despedirse del público granadino.

¿Qué canciones sonarán en el último concierto de Medina Azahara en Granada?

Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido cronológico por los grandes éxitos de la banda, desde sus primeras composiciones hasta los temas que marcaron a varias generaciones de seguidores.

El repertorio de esta gira de despedida incluye canciones tan representativas como 'Paseando por la mezquita', uno de los primeros éxitos del grupo, además de himnos imprescindibles como 'Necesito respirar', considerada una de las canciones más populares del rock andaluz.

Por su parte, Manuel Martínez, vocalista y líder de la formación, ha recordado el vínculo especial que mantiene con la localidad granadina.

“Tengo un recuerdo muy especial de nuestro paso por Armilla; el gran cariño del público logra que siempre nos sintamos como en casa”, ha señalado.

Entradas para el concierto de Medina Azahara en Armilla

Las entradas para asistir a este histórico concierto ya están disponibles desde 30 euros a través de la plataforma oficial de venta anticipada.

Además, el Ayuntamiento de Armilla y la organización han habilitado una tarifa especial de 15 euros destinada a los vecinos empadronados en el municipio. Estas entradas reducidas podrán adquirirse de forma presencial en la Casa de la Cultura de Armilla.

La actuación tendrá lugar el sábado 10 de octubre en Fermasa y supondrá la última oportunidad para ver a la banda en directo en la provincia de Granada antes de poner fin a una trayectoria que ha marcado la historia de la música andaluza y española.