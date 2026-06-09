El nuevo Plan de Urgencias del SAS desata una oleada de críticas por posibles recortes en Granada

El nuevo Plan Operativo de Urgencias y Emergencias impulsado por el Servicio Andaluz de Salud continúa generando polémica en la provincia de Granada. Las críticas llegan tanto desde las organizaciones sindicales como desde formaciones políticas de la oposición, que consideran que la reorganización de recursos supone un nuevo recorte en la atención sanitaria de varios municipios del área metropolitana.

Desde el sector de Sanidad de CSIF Granada alertan de que una de las consecuencias más inmediatas del plan será la desaparición de una ambulancia destinada a los traslados secundarios de pacientes no críticos en el municipio de Atarfe.

¿Qué consecuencias puede tener la eliminación de esta ambulancia en Atarfe?

Según denuncia el sindicato, a partir de ahora los traslados secundarios dependerán de la disponibilidad de ambulancias procedentes de Armilla o Santa Fe. Los profesionales temen que esta situación provoque retrasos en la atención y obligue a utilizar ambulancias medicalizadas para realizar servicios que no son urgentes.

A juicio de CSIF, este escenario podría generar un problema añadido: que los vehículos preparados para atender emergencias vitales queden ocupados realizando traslados programados o de menor prioridad. "Lo peor", explican fuentes sanitarias, sería que una ambulancia medicalizada estuviera realizando uno de estos traslados cuando se produjera una emergencia grave en la zona, reduciendo así la capacidad de respuesta inmediata del sistema sanitario.

Plan de Urgencias del SAS: preocupación por la atención a pacientes críticos en La Chana

Otro de los puntos más cuestionados del nuevo Plan de Urgencias del SAS afecta al servicio de urgencias de La Chana. Según CSIF, uno de los equipos de profesionales deberá estar preparado para atender las denominadas "prioridades 1", es decir, patologías que requieren una actuación sanitaria inmediata en cuestión de minutos.

Para ello, el equipo contaría inicialmente con una ambulancia medicalizada del SUAP o del 061. Sin embargo, el sindicato advierte de que, en caso de no disponer de estos recursos, podría recurrirse a ambulancias destinadas a traslados convencionales, que no están equipadas para intervenir en este tipo de situaciones críticas.

Los profesionales sanitarios alertan de que, en ese supuesto, sería necesario medicalizar y equipar previamente la ambulancia antes de desplazarse al lugar donde se encuentre el paciente, lo que introduciría una demora de duración imprevisible en casos donde cada minuto puede resultar determinante.

Las críticas al nuevo modelo organizativo no se limitan al ámbito sindical. Izquierda Unida también ha mostrado su rechazo al plan y considera que la reorganización supone un nuevo recorte de recursos sanitarios en la provincia.

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CCOO se moviliza en protesta por la remodelación de las urgencias y emergencias en Santa Fe | CCOO

La formación política señala además otro posible impacto de la medida: la afectación al servicio nocturno de la ambulancia de Santa Fe, un recurso que consideran fundamental para garantizar la cobertura asistencial en varios municipios del área metropolitana.