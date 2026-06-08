Muere un motorista de 51 años en un accidente en la N-432 a la altura de Pinos Puente

El trágico accidente tuvo lugar sobre las 20.07 horas de este domingo en el kilómetro 422 de la N-432, según ha informado el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con la información facilitada por el 112, varios avisos alertaron de la salida de vía de un motorista en este punto de la carretera, en dirección a Granada. Tras recibir la llamada, el centro coordinador activó a los servicios de emergencia para intervenir en el lugar de los hechos.

El siniestro se registró en el kilómetro 422 de la carretera N-432, dentro del término municipal de Pinos Puente, una de las principales vías de comunicación del área metropolitana de Granada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, integrado en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), para atender la incidencia.

A su llegada al punto del accidente, los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del conductor de la motocicleta, un hombre de 51 años de edad, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas que provocaron la salida de vía. La Guardia Civil se encargará de las correspondientes diligencias para esclarecer las causas del accidente.