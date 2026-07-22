La final del Mundial hizo temblar el suelo de Granada: así registraron los sensores la euforia por la victoria de España

La alegría por el triunfo de la Selección española dejó una huella inesperada en los registros sísmicos de Granada. Los acelerogramas del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada (UGR), encargados de medir la aceleración del movimiento del suelo, captaron la intensidad de las celebraciones durante la final del Mundial.

Los sensores están distribuidos por diferentes puntos de la capital granadina, entre ellos el Campus de Cartuja, la Facultad de Ciencias, el Parque de las Ciencias y la Facultad de Traducción e Interpretación. Todos forman parte del centenar de sistemas conectados a la Red Sísmica de Andalucía.

¿Qué registraron los sensores de la UGR durante la final del Mundial?

Los momentos de mayor intensidad aparecen vinculados a los instantes clave del encuentro. El primero de los registros destacados se produjo cuando, prácticamente en la medianoche del domingo al lunes, terminó el partido y España se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras imponerse por 1-0 a Argentina.

En ese preciso momento, los dispositivos instalados en el Parque de las Ciencias y en la Facultad de Traducción e Interpretación, ubicada en pleno centro de Granada, detectaron picos de aceleración del movimiento del suelo.

La especialista del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la UGR, Mercedes Feriche Fernández-Castanys, explica que estos datos no pueden compararse con los producidos por un terremoto, aunque reconoce que los registros resultan especialmente llamativos.

"Lógicamente, no se puede considerar que este tipo de registros telúricos alcancen la intensidad de un terremoto, pero sí arrojan datos llamativos", señala Feriche.

El gol de Ferran Torres en la final del Mundial, otro momento registrado

Los acelerogramas también reflejaron otro de los momentos decisivos de la final: el gol de Ferran Torres en el minuto 106, al comienzo de la segunda parte de la prórroga. El tanto provocó una nueva aceleración del movimiento del suelo detectada por los sistemas de medición.

El registro también recoge el instante en el que el extremo español Nico Williams marcó un gol que posteriormente fue anulado. Ambos episodios quedaron reflejados en los sensores, coincidiendo con la reacción de los aficionados ante los acontecimientos del partido.

El fenómeno no se limita a Granada. Según Mercedes Feriche, este tipo de registros se ha producido también en otras ciudades españolas durante las celebraciones. Los datos permiten observar desde una perspectiva científica el impacto colectivo de acontecimientos deportivos capaces de movilizar a miles de personas al mismo tiempo.

"Es una llamativa forma de medir la euforia que provoca un acontecimiento que moviliza y hace saltar de alegría a toda España", apunta la especialista