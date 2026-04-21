El juez Alberto del Águila denuncia los fallos del sistema Adriano en Granada: “Llevamos toda la mañana sin poder trabajar”

Los constantes fallos del sistema informático Adriano vuelven a situarse en el centro del debate judicial en Granada. Así lo ha denunciado el juez Alberto del Águila Larcón durante una entrevista en el programa Más de Uno, donde ha explicado que las interrupciones del servicio están afectando gravemente al funcionamiento diario de los juzgados.

Según ha detallado, durante la jornada de este martes jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios no han podido desempeñar su labor con normalidad por la caída del sistema.

“Llevamos toda la mañana sin poder trabajar”, ha afirmado el magistrado, que ha descrito una situación que, según asegura, se repite con frecuencia en las últimas semanas.

¿Cómo afectan los fallos del sistema Adriano a los juzgados de Granada?

Del Águila ha recordado que gran parte de la actividad judicial depende ya casi al cien por cien de la gestión telemática, por lo que cualquier incidencia informática paraliza expedientes, escritos, notificaciones y trámites internos.

“El ordenador es nuestra herramienta de trabajo. Si no podemos conectarnos al sistema de gestión procesal, echamos la mañana”, ha lamentado.

El juez ha señalado que la Consejería de Justicia conoce estos problemas desde hace tiempo y ha mostrado su confianza en que se adopten medidas para resolver una situación que considera urgente.

Fallos del sistema Adriano en Granada: una queja reiterada en la Justicia

El sistema Adriano es la plataforma tecnológica utilizada en buena parte de la Administración de Justicia andaluza. Para los profesionales del sector, su estabilidad resulta clave para mantener la actividad diaria de juzgados y tribunales.

Por ello, el magistrado ha insistido en la necesidad de contar con una herramienta “acorde al trabajo que desempeñamos”, capaz de responder al volumen y exigencia del servicio judicial actual.

La futura Ciudad de la Justicia de Granada avanza

Durante la entrevista, Alberto del Águila también se ha referido al proyecto de la futura Ciudad de la Justicia de Granada, impulsado por la Junta de Andalucía en el edificio conocido como el Cubo de Caixabank y en una parcela anexa destinada al área penal.

En este punto, el juez ha valorado positivamente la actitud de la administración autonómica, asegurando que sí se está escuchando a los operadores jurídicos para diseñar las nuevas instalaciones.

Ha explicado que recientemente mantuvieron reuniones con el equipo técnico encargado del proyecto para trasladar sus necesidades reales y aportar mejoras sobre distribución, espacios y funcionamiento.

Según ha indicado, se trata de una iniciativa “muy interesante” que permitirá resolver muchos de los problemas actuales de dispersión judicial en la capital.