El cartel oficial del Día de la Cruz 2026 de Granada: tradición, arte y simbolismo con sello de EduArtGranada

Granada ha dado este martes el pistoletazo de salida al Día de la Cruz 2026 con la presentación oficial del cartel anunciador de la fiesta, una cita imprescindible en el calendario festivo de la ciudad. La obra lleva la firma del artista local Eduardo Gorlat Gutiérrez, conocido artísticamente como EduArtGranada, y ha sido desvelada en el Ayuntamiento de la capital.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, Marifrán Carazo; la responsable de Relaciones Institucionales de Mahou San Miguel, Susana Vargas; y el propio autor del cartel, patrocinado por Cervezas Alhambra.

El diseño destaca por su fuerte carga simbólica y por reunir algunos de los elementos más representativos de Granada y del Día de la Cruz. El mantón de Manila se convierte en el eje principal de la composición, acompañado por una granada floral en forma de corazón, claveles, referencias nazaríes, pavos reales inspirados en la cerámica de Fajalauza y guiños a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

¿Qué representa el cartel oficial del Día de la Cruz 2026 de Granada?

Según explicó el propio artista, la intención de la obra es transmitir visualmente la alegría de la fiesta y poner en valor las tradiciones granadinas. La composición simboliza el florecimiento de la primavera, la celebración colectiva y la conexión emocional con las raíces locales.

“Granada es mi musa constante y el territorio simbólico desde el que construyo mi imaginario”, aseguró Eduardo Gorlat durante la presentación.

Bajo los flecos del mantón pueden verse además las siluetas de la Alhambra y el Albaicín, contempladas desde el Mirador de la Silla del Moro, en otro homenaje visual a la ciudad.

Cartel oficial del Día de la Cruz 2026 de Granada: una obra cargada de identidad

La alcaldesa Marifrán Carazo destacó que el cartel “transmite la alegría, el color y la vitalidad de una de las fiestas más queridas por los granadinos”. Además, subrayó que refleja el carácter abierto, popular y participativo de una celebración profundamente arraigada generación tras generación.

Presentación cartel Día de la Cruz 2026 | Cervezas Alhambra

Por su parte, Susana Vargas señaló que la filosofía de la obra conecta con la apuesta de Cervezas Alhambra por la creación contemporánea que fusiona tradición e innovación.

La marca instalará además una Cruz de Mayo fuera de concurso en el patio de su fábrica durante los días 2 y 3 de mayo, inspirada en el diseño presentado este martes.

Carlos Marín pregonará el Día de la Cruz 2026 en Granada

La programación festiva incluirá también el pregón oficial, que estará a cargo de Carlos Marín, vinculado a Cruz Roja y vocalista del grupo Con Dos Cajones.

El acto se celebrará el sábado 2 de mayo en el Ayuntamiento y, según ha avanzado esta redacción, combinará música, folclore y raíces populares en un espectáculo pensado para abrir oficialmente la fiesta.

Quién es EduArtGranada, autor del cartel del Día de la Cruz 2026

Eduardo Gorlat es un artista multidisciplinar granadino que combina ilustración, diseño y gestión cultural. Su obra destaca por reinterpretar el legado andalusí con técnicas actuales y por conectar culturas a través de una propuesta visual moderna.

Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales y ha sido reconocido en certámenes impulsados por entidades como la UNESCO o la Fundación Agua de Granada.