Dos alumnos heridos tras disparos con perdigones contra un colegio en La Chana

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras los disparos con perdigones efectuados este martes contra el colegio Virgen de la Consolación situado en el barrio de La Chana, en Granada capital. El suceso se produjo en torno a las 11:00 horas, cuando, según las primeras hipótesis, una persona utilizó una carabina de aire comprimido para disparar contra la fachada del centro.

Parte de los proyectiles lograron introducirse por una ventana abierta del aula, alcanzando a dos alumnos que se encontraban en clase en ese momento.

Dos menores heridos, aunque fuera de peligro

Como consecuencia del impacto, uno de los estudiantes sufrió una herida superficial en la cara, mientras que el otro resultó herido en la espalda. A pesar de la alarma generada, ambos se encuentran fuera de peligro, ya que los disparos se realizaron desde larga distancia y no provocaron lesiones graves.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que comprobaron el estado de los menores y realizaron una primera intervención en el centro educativo.

Los agentes llevaron a cabo una inspección ocular en las inmediaciones del colegio, sin localizar casquillos, ya que los perdigones se desintegran tras el disparo. La investigación ha sido asumida por la Inspección Central de Guardia y se prevé que pase a grupos especializados, como los de delincuencia urbana o homicidios.

Por el momento, no se han producido detenciones y tampoco consta denuncia formal por parte de las familias de los menores afectados.