El detenido por el ataque con hacha en Montefrío pasa a disposición judicial mientras dos víctimas siguen graves

El suceso tuvo lugar en torno a las 11:00 horas del pasado lunes en plena vía pública de Montefrío, cuando el detenido, un hombre de 45 años, atacó con un hacha a tres personas: un hombre de 69 años y dos mujeres.

Como consecuencia de la agresión, las dos mujeres continúan ingresadas en estado grave en un centro hospitalario, mientras que el tercer herido evoluciona favorablemente.

Tras permanecer varios días en dependencias de la Guardia Civil, el detenido ha sido puesto este jueves a disposición judicial. Será ahora el juzgado el que determine las medidas cautelares correspondientes en las próximas horas.

Por el momento, las autoridades no han podido determinar una motivación concluyente de la agresión, por lo que la investigación sigue abierta.

Detención tras una huida y un accidente

Después del ataque, el presunto agresor emprendió la huida, llegando a provocar un accidente de tráfico sin heridos. Finalmente, fue localizado y detenido por agentes de la Guardia Civil en un paraje cercano al municipio alrededor del mediodía.

Según fuentes oficiales, el detenido no estaba empadronado en Montefrío y podría llevar apenas un mes en la localidad, aunque no hay datos precisos sobre su residencia.

Amplio dispositivo de seguridad para garantizar la convivencia en Montefrío

Desde el momento de los hechos, la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en el municipio, con el objetivo de preservar la tranquilidad, evitar altercados y garantizar la convivencia entre los vecinos.

En el marco de este operativo preventivo, también fue detenido un hombre de 36 años por resistencia y desobediencia a los agentes.

Tensión social y llamamientos a la calma

El origen magrebí del presunto agresor provocó episodios de tensión en el municipio, donde un grupo de carácter racista atacó una frutería regentada por un ciudadano marroquí y una vivienda habitada por tres personas de la misma nacionalidad.

Ante esta situación, la comunidad islámica local ha condenado los hechos, calificándolos de “aislados”, y ha pedido mantener la calma.

En la misma línea, la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, ha insistido en que el municipio es un lugar de convivencia, formado por “gente trabajadora y respetuosa”.

Investigación abierta y máxima atención en Montefrío

La investigación continúa abierta a la espera de esclarecer las causas del ataque, mientras el municipio permanece bajo vigilancia y con la atención puesta en la evolución de las víctimas.

El caso ha generado una fuerte conmoción en Montefrío, una localidad de algo más de 5.000 habitantes que intenta recuperar la normalidad tras uno de los sucesos más graves de los últimos años.