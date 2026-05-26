Vox pide suspender las multas de la ZBE en Granada tras admitir Movilidad sanciones “que no se deberían haber producido”

La controversia en torno a la Zona de Bajas Emisiones de Granada sigue creciendo. Vox ha reclamado este martes a la alcaldesa, Marifrán Carazo, y a la concejala delegada de Movilidad, Ana Agudo, que paralicen de forma urgente las sanciones vinculadas a la ZBE tras conocerse que el propio Ayuntamiento ha admitido errores en la tramitación de multas a conductores que, en muchos casos, sí tenían derecho a acceder al perímetro restringido.

La portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha denunciado que la situación confirma las advertencias que su formación lleva meses trasladando sobre el funcionamiento del sistema.

“La prensa se hace eco de algo que hemos denunciado y sobre lo que ya advertíamos hace meses: la lista blanca para acceder a la ZBE se ha quedado en papel mojado y la propia área de Movilidad admite en un informe que se están incoando expedientes sancionadores que no deberían de producirse”, ha afirmado.

Según ha explicado Vox, la falta de personal para tramitar las solicitudes de acceso a la Zona de Bajas Emisiones de Granada está provocando importantes retrasos administrativos. Esta situación habría derivado en que las cámaras instaladas para controlar los accesos estén sancionando a vehículos cuyas autorizaciones todavía no habían sido resueltas.

Para hacer frente al colapso, el Ayuntamiento ha tenido que activar un plan extraordinario de refuerzo con funcionarios y horas extra con el objetivo de desbloquear miles de expedientes y recursos acumulados.

La clave estaría, según el propio informe del área de Movilidad, en la falta de capacidad administrativa para gestionar a tiempo las solicitudes de inclusión en la denominada “lista blanca”, el registro que permite a determinados vehículos circular por la zona restringida sin ser sancionados.

Desde Vox consideran que este escenario demuestra que el modelo ha fracasado. “El caos que ha generado la ZBE solo se puede arreglar con su derogación. Exigimos que se suspenda el régimen sancionador de forma urgente para evitar que más ciudadanos sean multados de forma indebida, porque el experimento ya ha durado demasiado”, ha reprochado Sánchez Agustino.

La formación también ha criticado duramente al equipo de gobierno del Partido Popular, al que acusa de imponer restricciones que dificultan la movilidad de los granadinos y de generar una excesiva burocracia incluso para quienes sí tienen permiso para acceder al centro.

Según Vox, “el PP no solo prohíbe entrar a Granada con vehículos privados, también sumerge en una maraña burocrática a quienes se supone que sí tienen autorización”. Además, el grupo municipal ha advertido de una nueva sobrecarga administrativa derivada de la próxima notificación de la tasa de basura, que, aseguran, agravará aún más la situación de una plantilla municipal ya limitada.