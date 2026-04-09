“Que lo encierren”: el padre de la joven agredida en Zafarraya pide justicia mientras sigue la búsqueda del sospechoso

La Guardia Civil continúa desplegando un operativo para localizar al presunto agresor de una joven de 23 años en el municipio granadino de Zafarraya. Los hechos tuvieron lugar el pasado 2 de abril y desde entonces las autoridades trabajan para identificar y detener al sospechoso.

Según las primeras informaciones, se trataría de un joven de entre 24 y 25 años cuya identidad aún no ha sido confirmada, por lo que se ha solicitado la colaboración ciudadana para avanzar en la investigación.

La víctima se encontraba en el bar de su familia cuando fue atacada presuntamente tras ser engañada por el agresor. Durante el suceso, la joven intentó defenderse, lo que derivó en una agresión de gran violencia. Su padre, Antonio, ha relatado que la joven presenta la cara “deformada” como consecuencia de los golpes sufridos, evidenciando la gravedad del ataque.

Uno de los momentos clave del suceso fue la llamada que la víctima logró realizar a su padre en plena agresión. Esta comunicación permitió una rápida intervención familiar, aunque el presunto agresor consiguió huir antes de ser retenido. Este detalle ha sido fundamental para activar con rapidez el dispositivo de búsqueda que continúa activo en la zona.

El padre de la joven ha reclamado públicamente una respuesta contundente por parte de las autoridades. “Que lo encierren”, ha manifestado, visiblemente afectado por la agresión sufrida por su hija.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y la Guardia Civil mantiene todos los esfuerzos centrados en localizar al sospechoso y esclarecer completamente lo ocurrido.