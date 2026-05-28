Granada estrenará el Corpus 2026 con un espectáculo de 220 drones y 80 casetas en el ferial

El Corpus de Granada 2026 arrancará el próximo sábado 30 de mayo con una de las inauguraciones más innovadoras de los últimos años. El tradicional encendido del recinto ferial de Almanjáyar estará acompañado por un espectáculo aéreo de 220 drones que dibujarán hasta 17 figuras luminosas inspiradas en la iconografía clásica de estas fiestas granadinas.

La exhibición podrá contemplarse desde el portón principal del recinto ferial, situado en la calle Casería del Cerro, y promete convertirse en una de las imágenes más espectaculares del inicio del Corpus.

El Corpus de Granada 2026 apuesta por la innovación y la sostenibilidad

El espectáculo de drones será además una propuesta sostenible y silenciosa, diseñada para reducir el impacto acústico y ambiental de este tipo de celebraciones. La iniciativa permitirá que personas con sensibilidad al ruido, familias con niños pequeños, mayores y mascotas puedan disfrutar del evento sin molestias.

¿Cuántas casetas tendrá el Corpus de Granada 2026?

Según ha informado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el recinto contará este año con un total de 80 casetas. De ellas, 62 serán tradicionales, siete institucionales, ocho de servicios y tres comerciales.

La regidora ha destacado durante su visita al recinto ferial junto al presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, el “gran ambiente” que ya se vive en Almanjáyar antes del inicio oficial de las fiestas.

A juicio de Carazo, mantener las 62 casetas tradicionales demuestra “la enorme implicación” de los granadinos con su feria y la fortaleza de unas tradiciones que continúan “muy vivas generación tras generación”.

Programación del Corpus de Granada 2026: conciertos, flamenco y actividades culturales

Tras el encendido inaugural, la caseta institucional compartida por Ayuntamiento y Diputación acogerá una intensa programación musical que comenzará con las actuaciones del Grupo Cadifornia, Chenoa y la Orquesta Arrayán.

Durante toda la semana pasarán también por este espacio artistas y formaciones como Rosa López, Sergio Contreras, Orquesta Vintash, Orquesta Roma, La Tentación, Orquesta La Rebelión y Grupo Los Vinilos, además de escuelas flamencas, coros rocieros y academias de baile.

La programación se extenderá también por distintos puntos emblemáticos de la ciudad con teatro, conciertos, exposiciones, marionetas, pasacalles y actividades infantiles.

No faltarán algunas de las tradiciones más representativas del Corpus granadino como La Tarasca, los gigantes y cabezudos, las carocas o la feria de alfarería tradicional.

Las actividades tendrán presencia en espacios como Bib-Rambla, el patio del Ayuntamiento, el Corral del Carbón, el Teatro Isabel la Católica, el Auditorio Manuel de Falla y distintos enclaves patrimoniales de Granada.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha subrayado que la programación conjunta diseñada por ambas instituciones supone “una oferta de primer nivel” que convertirá la caseta institucional en uno de los principales atractivos de la feria.

Además, durante la semana del Corpus también se celebrará la entrega de placas y delantales a las nuevas empresas adheridas a la marca Sabor Granada, así como el tradicional encuentro con alcaldes y alcaldesas de toda la provincia.