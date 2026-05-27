Paco Cuenca asegura sufrir "dolor" y "rabia" tras la entrada de la UCO en Ferraz "como todos los militantes del PSOE"

Hace una semana el exalcalde de Granada, Paco Cuenca, se posicionaba abiertamente a favor de la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero: "Todo mi apoyo a un servidor público que ha mejorado la vida de millones de españoles/as y en el que confío plenamente". Hoy, la situación es muy diferente, un auténtico torbellino zarandea al PSOE y hoy los líos en Ferraz vuelven a ser noticia después de que la a Audiencia Nacional haya enviado a la UCO al cuartel general de los socialistas en Madrid para requerir documentación. El juez Pedraz investiga también al empresario Pérez Dolset, a abogados y a otros altos cargos socialistas. Entre ellos, la gerente del PSOE o Gaspar Zarrías, quien fuera consjero de presidencia de la Junta de Andalucía durante años e imputado en el caso de los ERE.

CRÍTICAS AL PSOE-A

La consejera portavoz de la Junta, Carolina España, ha reclamado una explicación a María Jesús Montero: "Necesitamos que la mayoría solvente que salió de las urnas pare los nuevos agravios», ha dicho la portavoz insistiendo en que hay que parar a los gobiernos corruptos del PSOE. En Andalucía los sufrimos y los echamos".